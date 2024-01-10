Экстренно севший самолет останется в поле под Новосибирском на несколько лет

Напомним, что самолет «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку в поле в Убинском районе примерно в 200 километрах от Новосибирска 12 сентября. На борту самолета находились 170 пассажиров, включая 23 ребенка, и 6 членов экипажа. В результате инцидента никто не пострадал. Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.