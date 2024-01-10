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Самолет сел в поле

Экстренно севший самолет останется в поле под Новосибирском на несколько лет

10 января 2024, 06:39
Фото: telegram-канал UralAirlains
Самолет сел в поле
Самолет, экстренно севший под Новосибирском, может остаться в поле на несколько лет: авиакомпания взяла участок поля в аренду.

В настоящее время авиакомпания «Уральские авиалинии» арендовала участок поля, где находится самолет. Об этом сообщил глава Убинского района Олег Конюк. Возможно, договор аренды будет продлен на еще один год.

Участок поля шире самого самолета и находится под постоянным наблюдением. Его охраняют, а сам самолет окружен забором из профлиста. Аренда этого участка обошлась авиакомпании более миллиона рублей, пишет КП-Новосибирск.

Напомним, что самолет «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку в поле в Убинском районе примерно в 200 километрах от Новосибирска 12 сентября. На борту самолета находились 170 пассажиров, включая 23 ребенка, и 6 членов экипажа. В результате инцидента никто не пострадал. Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

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#Транспорт#Новосибирск#Аренда#Уголовное дело#Самолет#Убинский район#Охрана#Эмилия Губарева#Экстренная посадка#Экипаж#Уральские авиалинии
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