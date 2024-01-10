«Это не мое»: жительница Новосибирска требует от блогеров возврата 97 тысяч за курсы

С самого начала со Светланой связалась менеджер проекта и предложила в рассрочку курс за 97 тысяч рублей. После разговора об отказе от прохождения курсов общение якобы полностью прекратилось, а другие девушки заявили об уходе «в минус» на продюсировании. Недовольных удалили из чата и теперь они намерены подать в суд.