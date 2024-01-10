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Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 09:36

Updated Сегодня, 09:36

Сибирячку обещали научить заработку в Интернете

«Это не мое»: жительница Новосибирска требует от блогеров возврата 97 тысяч за курсы

10 января 2024, 09:24
Фото: Midjourney
Сибирячку обещали научить заработку в Интернете

Жительница Новосибирска требует от блогеров Димаса и Анны Ищук денег за курсы

Жительница Новосибирска Светлана Жильцова требует с блогеров-миллионников Анны Ищук и Дмитрия Ларионова (aka Димас) возврата 97 тысяч рублей за курсы продюсеров. Девушка считает, что ее ввели в заблуждение.

Как сообщает «КП-Новосибирск», осенью прошлого года сибирячка купила у блогеров курс в «Элитной школе запусков» с целью научиться продюсированию начинающих блогеров и заработать крупные суммы денег. Однако позже девушка сообразила, что это ей не подходит и попросила вернуть деньги.

С самого начала со Светланой связалась менеджер проекта и предложила в рассрочку курс за 97 тысяч рублей. После разговора об отказе от прохождения курсов общение якобы полностью прекратилось, а другие девушки заявили об уходе «в минус» на продюсировании. Недовольных удалили из чата и теперь они намерены подать в суд.

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При этом в договоре об оказании услуг говорится, что возврат денег возможен после создания экспертного заключения на тему курса. По мнению юриста, расторжение договора только после начала обучения противоречит закону «О защите прав потребителей».

Стоит отметить, что блогеры Анна Ищук и Дмитрий Ларионов (Димас) имеют миллионную аудиторию и могут иметь хороший доход оот курсов. Их реакция на возмущение учениц пока неизвестна.

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