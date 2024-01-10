«Это не мое»: жительница Новосибирска требует от блогеров возврата 97 тысяч за курсы

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Как сообщает «КП-Новосибирск», осенью прошлого года сибирячка купила у блогеров курс в «Элитной школе запусков» с целью научиться продюсированию начинающих блогеров и заработать крупные суммы денег. Однако позже девушка сообразила, что это ей не подходит и попросила вернуть деньги.
С самого начала со Светланой связалась менеджер проекта и предложила в рассрочку курс за 97 тысяч рублей. После разговора об отказе от прохождения курсов общение якобы полностью прекратилось, а другие девушки заявили об уходе «в минус» на продюсировании. Недовольных удалили из чата и теперь они намерены подать в суд.
При этом в договоре об оказании услуг говорится, что возврат денег возможен после создания экспертного заключения на тему курса. По мнению юриста, расторжение договора только после начала обучения противоречит закону «О защите прав потребителей».
Стоит отметить, что блогеры Анна Ищук и Дмитрий Ларионов (Димас) имеют миллионную аудиторию и могут иметь хороший доход оот курсов. Их реакция на возмущение учениц пока неизвестна.