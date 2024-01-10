Где в Новосибирске покататься на ватрушках — 6 мест для тюбинга

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
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Updated Сегодня, 05:59
Адрес: ул. Немировича-Данченко, 162Б
График работы: ПН-ПТ с 10:00 до 18:00; СБ-ВС с 09:00 до 19:00
Стоимость: бесплатно (со своим)
В молодом парке «Арена» у нового ЛДС активно развивают зимние виды развлечений. Сейчас бесплатно доступны маленькая и большая горки — на них можно покататься не только на тюбинге, но и на ледянках. Посетителей парка также могут заинтересовать катание на лыжах, каток и пешие прогулки.
Адрес: ул. 2-я Ельцовка, 12 (Заельцовский парк)
График работы: с 10:00 до 23:00
Стоимость: большая ватрушка — 250 рублей/час; ватрушка маленькая — 100 рублей/час; защитный шлем — 50 рублей/час
Горка в парке Заельцовского района работает рядом с крупным катком. В парке играет музыка, работают кафе и точки проката. Для посетителей доступны плюшки для тюбинга разных размеров, а также дополнительное оборудование для катания.
Адрес: ул. Саввы Кожевникова, 39а
График работы: круглосуточно
Стоимость: бесплатно (со своим)
В парке почти в центре города для гостей доступна только маленькая горка. На ней можно оставить детей, а самим отправиться на лыжную трассу. Бугринская роща пользуется особой популярностью у жителей левобережья — это настоящая прогулка в дикой природе.
Адрес: пр-т Академика Сандахчиева, 1
График работы: СР-ПТ с 10:00 до 18:00; СБ-ВС с 09:00 до 19:00
Стоимость: ватрушка с подъемником — 350 рублей/час; подъемник — 100 рублей/час
Комплекс расположен в 25 километрах от центра Новосибирска, и пользуется большой популярностью у жителей Первомайского и Советского районов. Для катания здесь есть две длинные горки. Взрослых могут заинтересовать небольшие горнолыжные трассы, тропы для скандинавской ходьбы, а также ледовый каток.
Адрес: пос. Каменушка, в 9 км от Академгородка
График работы: с 09:00 до 20:00
Стоимость: большая ватрушка в будни — 200 рублей/час; маленькая ватрушка в будни — 100 рублей/час; большая ватрушка в выходные — 300 рублей/час; маленькая ватрушка в выходные — 200 рублей/час; со своей ватрушкой — 50 рублей/час
Ключи — это крупный туристический комплекс с шестью видами горнолыжных трасс и, конечно, горкой для тюбинга и катания на санках. Также можно прокатиться на снегоходах. Для любителей длительного зимнего отдыха обустроены гостевые домики, бани и беседки с мангалами.
Адрес: Заельцовский парк, 1, к.1
График работы: с 09:00 до 21:00
Стоимость: ватрушка с подъемником — 250 рублей/час; со своей ватрушкой — 100 рублей/час
Парк расположен в черте города. За зданием базы расположились две горки с трассами для тюбинга. Взрослые могут развлечь себя на нескольких лыжных трассах. В холодную погоду можно согреться горячим чаем в местных кафе.