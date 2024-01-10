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Published Сегодня, 05:57

Modified Сегодня, 05:59

Updated Сегодня, 05:59

Топ мест для зимнего отдыха с детьми

Где в Новосибирске покататься на ватрушках — 6 мест для тюбинга

10 января 2024, 05:57
Фото: 1MI
Топ мест для зимнего отдыха с детьми

Новосибирцам рассказали, где покататься на ватрушках

Сибиряки всегда любили горки. Однако самая известная площадка для катания — Ледовый городок на Михайловской набережной. Но есть ли еще варианты для развлечений? Atas.Info собрал для вас шесть лучших мест для тюбинга.

Парк «Арена»

Адрес: ул. Немировича-Данченко, 162Б

График работы: ПН-ПТ с 10:00 до 18:00; СБ-ВС с 09:00 до 19:00

Стоимость: бесплатно (со своим)

В молодом парке «Арена» у нового ЛДС активно развивают зимние виды развлечений. Сейчас бесплатно доступны маленькая и большая горки — на них можно покататься не только на тюбинге, но и на ледянках. Посетителей парка также могут заинтересовать катание на лыжах, каток и пешие прогулки.

Парк «Арена»Парк «Арена»
Парк «Арена»
Фото: Алина Гурицкая / atas.info

Каток «Горячий Лёд»

Адрес: ул. 2-я Ельцовка, 12 (Заельцовский парк)

График работы: с 10:00 до 23:00

Стоимость: большая ватрушка — 250 рублей/час; ватрушка маленькая — 100 рублей/час; защитный шлем — 50 рублей/час

Горка в парке Заельцовского района работает рядом с крупным катком. В парке играет музыка, работают кафе и точки проката. Для посетителей доступны плюшки для тюбинга разных размеров, а также дополнительное оборудование для катания.

Каток «Горячий Лёд»Каток «Горячий Лёд»
Каток «Горячий Лёд»
Фото: Алина Гурицкая / atas.info

Парк «Бугринская роща»

Адрес: ул. Саввы Кожевникова, 39а

График работы: круглосуточно

Стоимость: бесплатно (со своим)

В парке почти в центре города для гостей доступна только маленькая горка. На ней можно оставить детей, а самим отправиться на лыжную трассу. Бугринская роща пользуется особой популярностью у жителей левобережья — это настоящая прогулка в дикой природе.

Парк «Бугринская роща»Парк «Бугринская роща»
Парк «Бугринская роща»
Фото: Алина Гурицкая / atas.info

Парк-Кольцово

Адрес: ​пр-т Академика Сандахчиева, 1

График работы: СР-ПТ с 10:00 до 18:00; СБ-ВС с 09:00 до 19:00

Стоимость: ватрушка с подъемником — 350 рублей/час; подъемник — 100 рублей/час

Комплекс расположен в 25 километрах от центра Новосибирска, и пользуется большой популярностью у жителей Первомайского и Советского районов. Для катания здесь есть две длинные горки. Взрослых могут заинтересовать небольшие горнолыжные трассы, тропы для скандинавской ходьбы, а также ледовый каток.

Парк-КольцовоПарк-Кольцово
Парк-Кольцово
Фото: Алина Гурицкая / atas.info

Горнолыжный комплекс «Ключи»

Адрес: пос. Каменушка, в 9 км от Академгородка

График работы: с 09:00 до 20:00

Стоимость: большая ватрушка в будни — 200 рублей/час; маленькая ватрушка в будни — 100 рублей/час; большая ватрушка в выходные — 300 рублей/час; маленькая ватрушка в выходные — 200 рублей/час; со своей ватрушкой — 50 рублей/час

Ключи — это крупный туристический комплекс с шестью видами горнолыжных трасс и, конечно, горкой для тюбинга и катания на санках. Также можно прокатиться на снегоходах. Для любителей длительного зимнего отдыха обустроены гостевые домики, бани и беседки с мангалами.

Горнолыжный комплекс «Ключи»Горнолыжный комплекс «Ключи»
Горнолыжный комплекс «Ключи»
Фото: Алина Гурицкая / atas.info

Оздоровительный комплекс «Локомотив»

Адрес: Заельцовский парк, 1, к.1

График работы: с 09:00 до 21:00

Стоимость: ватрушка с подъемником — 250 рублей/час; со своей ватрушкой — 100 рублей/час

Парк расположен в черте города. За зданием базы расположились две горки с трассами для тюбинга. Взрослые могут развлечь себя на нескольких лыжных трассах. В холодную погоду можно согреться горячим чаем в местных кафе.

Оздоровительный комплекс «Локомотив»Оздоровительный комплекс «Локомотив»
Оздоровительный комплекс «Локомотив»
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
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