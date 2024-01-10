Где в Новосибирске покататься на ватрушках — 6 мест для тюбинга

В молодом парке «Арена» у нового ЛДС активно развивают зимние виды развлечений. Сейчас бесплатно доступны маленькая и большая горки — на них можно покататься не только на тюбинге, но и на ледянках. Посетителей парка также могут заинтересовать катание на лыжах, каток и пешие прогулки.