Хозяйка убитого током пса-поводыря призналась в страхе после трагедии

Posted Сегодня, 01:25
Published Сегодня, 01:25
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Хозяйка лабрадора-поводыря, который погиб в результате удара током в новосибирском троллейбусе, рассказала о своей нынешней жизни. Ирина, так зовут хозяйку, поделилась, что после потери своего верного друга и помощника ее жизнь изменилась не в лучшую сторону. Однако она делает все возможное, чтобы отвлечься и справиться со стрессом. Отныне она активно занимается танцами с собакой, что стало очень популярным занятием в Новосибирске.
Сейчас женщина ходит по улице с овчаркой-поводырём Герой, принадлежащей её гражданскому мужу. Ирины намерена приобрести новую собаку, но пока к этому шагу она не готова, пишет Om1 ru.
Компания-перевозчик извинилась перед сибирячкой и компенсировала расходы на экспертизу и вскрытие погибшей собаки. Хозяйка очень надеется, что на маршруте, которым она ежедневно пользуется, старые троллейбусы скоро заменят на новые. Это было бы хорошо для будущей собаки, так как она бы меньше переживала.