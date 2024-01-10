Хозяйка убитого током пса-поводыря призналась в страхе после трагедии

Хозяйка лабрадора-поводыря, который погиб в результате удара током в новосибирском троллейбусе, рассказала о своей нынешней жизни. Ирина, так зовут хозяйку, поделилась, что после потери своего верного друга и помощника ее жизнь изменилась не в лучшую сторону. Однако она делает все возможное, чтобы отвлечься и справиться со стрессом. Отныне она активно занимается танцами с собакой, что стало очень популярным занятием в Новосибирске.