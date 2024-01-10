Идеального мэра предлагают определить новосибирцам

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Жители Новосибирска могут выбрать идеального мэра города. С 10 по 20 января проводится опрос, в котором можно ответить на 9 вопросов о том, каким должен быть мэр. Опрос организован горсоветом Новосибирска.
В опросе будут такие вопросы, как необходимость высшего образования у мэра, опыт работы на государственной службе и требуется ли, чтобы мэр был родом из Новосибирска. Ответить можно по ссылке.
Стоит напомнить, что в декабре прошлого года горсовет принял новый порядок отбора кандидатур на должность мэра. Теперь градоначальника будет выбирать представительный орган власти.
А совсем недавно стало известно, что действующий мэр Анатолий Локоть уходит в отставку.