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Published Сегодня, 07:13

Modified Сегодня, 07:15

Updated Сегодня, 07:15

Опрос пройдет десять дней

Идеального мэра предлагают определить новосибирцам

10 января 2024, 07:13
Фото: atas.info
Опрос пройдет десять дней
Новосибирцам предложили пройти опрос и выбрать идеального мэра города.

Жители Новосибирска могут выбрать идеального мэра города. С 10 по 20 января проводится опрос, в котором можно ответить на 9 вопросов о том, каким должен быть мэр. Опрос организован горсоветом Новосибирска.

В опросе будут такие вопросы, как необходимость высшего образования у мэра, опыт работы на государственной службе и требуется ли, чтобы мэр был родом из Новосибирска. Ответить можно по ссылке.

Стоит напомнить, что в декабре прошлого года горсовет принял новый порядок отбора кандидатур на должность мэра. Теперь градоначальника будет выбирать представительный орган власти.

А совсем недавно стало известно, что действующий мэр Анатолий Локоть уходит в отставку.

Анатолий Локоть останется мэром Новосибирска до 24 января 2024
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#Общество#Новосибирск#Мэр#Выборы#Депутаты#Эмилия Губарева#Опрос
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