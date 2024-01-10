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Published Сегодня, 12:10

Modified Сегодня, 12:13

Updated Сегодня, 12:13

Новосибирцы выбрали для новорожденных редкие и необычные имена

Лука и Медина: ЗАГС назвал необычные имена новосибирских детей в декабре 2023 года

10 января 2024, 12:10
Фото: Midjourney
Новосибирцы выбрали для новорожденных редкие и необычные имена

Стали известны редкие и необычные имена детей в Новосибирске в декабре 2023 года

В управлении по делам ЗАГС Новосибирской области предоставили статистику имен новорожденных новосибирцев в декабре 2023 года. Иногда родители называли детей необычным образом.

Согласно статистическим данным, среди необычных имен мальчиков — Лука (в честь евангельского апостола), Добрыня (в честь русского богатыря из былин) и Одиссей (по имени персонажа поэм Гомера). Кроме того, новосибирцы нарекали новорожденных Марс, Демьян, Елизар, Ермолай, Мирослав, Радмир и даже Ричард.

 

Девочек часто называли Лукерья (простонародный вариант греческого имени Гликерия, носят христианские мученицы), Пелагея (возможно, в честь известной певицы), Агафья (один из вариантов имени Агата) и Агриппина (имя имеет древнеримское происхождение). Также маленьких сибирячек называли Азалия, Мариэлла, Медина, Эмильяна, Юнна и Ярина.

 

Напомним, что уже сформированы тренды выбора имени в 2024 году.

Популярные имена у мальчиков в 2023 году в Новосибирске
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#Общество#Новосибирск#Дети#Статистика#Загс#Имена#Александр Ляхов
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