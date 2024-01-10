Лука и Медина: ЗАГС назвал необычные имена новосибирских детей в декабре 2023 года

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Согласно статистическим данным, среди необычных имен мальчиков — Лука (в честь евангельского апостола), Добрыня (в честь русского богатыря из былин) и Одиссей (по имени персонажа поэм Гомера). Кроме того, новосибирцы нарекали новорожденных Марс, Демьян, Елизар, Ермолай, Мирослав, Радмир и даже Ричард.
Девочек часто называли Лукерья (простонародный вариант греческого имени Гликерия, носят христианские мученицы), Пелагея (возможно, в честь известной певицы), Агафья (один из вариантов имени Агата) и Агриппина (имя имеет древнеримское происхождение). Также маленьких сибирячек называли Азалия, Мариэлла, Медина, Эмильяна, Юнна и Ярина.
Напомним, что уже сформированы тренды выбора имени в 2024 году.