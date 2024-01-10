Лука и Медина: ЗАГС назвал необычные имена новосибирских детей в декабре 2023 года

Согласно статистическим данным, среди необычных имен мальчиков — Лука (в честь евангельского апостола), Добрыня (в честь русского богатыря из былин) и Одиссей (по имени персонажа поэм Гомера). Кроме того, новосибирцы нарекали новорожденных Марс, Демьян, Елизар, Ермолай, Мирослав, Радмир и даже Ричард.