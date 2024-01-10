Мэрия утверждает, что снежную скульптуру в парке «Арена» разрушил ветер, а не вандалы

Posted Сегодня, 03:57
Published Сегодня, 03:57
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Updated Сегодня, 04:00
По мнению представителей муниципалитета, разрушение снежной скульптуры в парке «Арена» на следующий день после завершения ее создания в рамках новогоднего фестиваля не связано с действиями вандалов.
«Одна скульптура пострадала, это неустойчивость конструкции и погодные условия, сильный ветер и изменение температуры. Сейчас со скульпторами обсуждаем, может быть, сможем восстановить», — заявила заместитель начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Дара Разживина в хода аппаратного совещания в муниципалитете 10 января.
Эта реплика прозвучала в ответ на слова и. о. мэра Новосибирска Олега Клемешова о том, что он обеспокоен сообщениями СМИ о разрушении снежных фигур. Разрушенную фигуру накануне обнаружили журналисты Atas.Info. Вот как с разных ракурсов выглядят последствия того, что чиновники называют действием неблагоприятной погоды.
Между тем, Олег Клемешов во время аппаратного совещания распорядился усилить охрану фигур, созданных в парке «Арена» в новогодние каникулы во время фестиваля снежной скульптуры.