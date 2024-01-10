Мэрия утверждает, что снежную скульптуру в парке «Арена» разрушил ветер, а не вандалы

Эта реплика прозвучала в ответ на слова и. о. мэра Новосибирска Олега Клемешова о том, что он обеспокоен сообщениями СМИ о разрушении снежных фигур. Разрушенную фигуру накануне обнаружили журналисты Atas.Info. Вот как с разных ракурсов выглядят последствия того, что чиновники называют действием неблагоприятной погоды.