atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:57

Published Сегодня, 03:57

Modified Сегодня, 04:00

Updated Сегодня, 04:00

Часть фигуры превращена в снежные обломки

Мэрия утверждает, что снежную скульптуру в парке «Арена» разрушил ветер, а не вандалы

10 января 2024, 03:57
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Часть фигуры превращена в снежные обломки

Мэрия Новосибирска отрицает вандализм на фестивале снежных скульптур

В разрушении снежной скульптуры, по словам чиновников, виновата погода. Но охрану фигур из снега все-таки усилят

По мнению представителей муниципалитета, разрушение снежной скульптуры в парке «Арена» на следующий день после завершения ее создания в рамках новогоднего фестиваля не связано с действиями вандалов.

«Одна скульптура пострадала, это неустойчивость конструкции и погодные условия, сильный ветер и изменение температуры. Сейчас со скульпторами обсуждаем, может быть, сможем восстановить», — заявила заместитель начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Дара Разживина в хода аппаратного совещания в муниципалитете 10 января.

Эта реплика прозвучала в ответ на слова и. о. мэра Новосибирска Олега Клемешова о том, что он обеспокоен сообщениями СМИ о разрушении снежных фигур. Разрушенную фигуру накануне обнаружили журналисты Atas.Info. Вот как с разных ракурсов выглядят последствия того, что чиновники называют действием неблагоприятной погоды.

Все это очень похоже именно на дело человеческих рукВсе это очень похоже именно на дело человеческих рук
Все это очень похоже именно не дело человеческих рукВсе это очень похоже именно не дело человеческих рук
Все это очень похоже именно не дело человеческих рукВсе это очень похоже именно не дело человеческих рук
Все это очень похоже именно на дело человеческих рук
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info

Между тем, Олег Клемешов во время аппаратного совещания распорядился усилить охрану фигур, созданных в парке «Арена» в новогодние каникулы во время фестиваля снежной скульптуры.

Читайте также:
И. о. мэра Новосибирска раскритиковал закрытие Красного проспекта для новогоднего шоуВандалы за день разрушили снежные скульптуры после фестиваля в НовосибирскеСнежные бабы против снежных скульптур в Новосибирске: фото самых красивых и уродливых
#Новосибирск#Мэрия#Вандализм#Парк "Арена"#Снежные фигуры#Новый год в Новосибирске 2024
Подпишитесь
Снежные бабы против снежных скульптур в Новосибирске: фото самых красивых и уродливых
Вчера, 07:46
Вандалы за день разрушили снежные скульптуры после фестиваля в Новосибирске
Вчера, 07:56
«Напрягает»: рекордное количество смертельных ДТП произошло на новосибирских трассах
Вчера, 04:17
Названа новая дата ранее отмененного концерта певца SHAMAN в Новосибирске
Вчера, 05:49
Прожиточный минимум в Новосибирской области на 2024 год — новые цифры
Вчера, 02:20
Анатолий Локоть останется мэром Новосибирска до 24 января 2024
Вчера, 11:05