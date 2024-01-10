Мусоровоз с водителем на ходу загорелся под Новосибирском

Posted Сегодня, 02:22
Published Сегодня, 02:22
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Updated Сегодня, 02:24
Это не первый случай возгорания спецтехники в этом районе. Аналогичный инцидент произошел 8 ноября прошлого года. Тогда пожар пришлось потушить пожарным.
В этот раз благодаря бдительности водителя мусоровоза удалось предотвратить распространение огня. Он заметил проблему и своевременно освободил кузов от тлеющих отходов. Обошлось без пострадавших. Причиной пожара в мусоровозе стала горячая зола из печи.
Жителей Новосибирской области просят быть более внимательными при складировании мусора перед отправкой на свалку. Необходимо остудить золу перед выбрасыванием, чтобы избежать подобных происшествий.