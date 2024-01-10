Мусоровоз с водителем на ходу загорелся под Новосибирском

В этот раз благодаря бдительности водителя мусоровоза удалось предотвратить распространение огня. Он заметил проблему и своевременно освободил кузов от тлеющих отходов. Обошлось без пострадавших. Причиной пожара в мусоровозе стала горячая зола из печи.