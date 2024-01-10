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Огонь быстро распространялся

Мусоровоз с водителем на ходу загорелся под Новосибирском

10 января 2024, 02:22
Фото: 1MI
Огонь быстро распространялся
Инцидент произошел 9 января на территории Барышевского сельсовета — во время движения загорелись отходы в кузове мусоровоза, о чем сообщили в МУП «Спецавтохозяйство».

Это не первый случай возгорания спецтехники в этом районе. Аналогичный инцидент произошел 8 ноября прошлого года. Тогда пожар пришлось потушить пожарным.

В этот раз благодаря бдительности водителя мусоровоза удалось предотвратить распространение огня. Он заметил проблему и своевременно освободил кузов от тлеющих отходов. Обошлось без пострадавших. Причиной пожара в мусоровозе стала горячая зола из печи.

Жителей Новосибирской области просят быть более внимательными при складировании мусора перед отправкой на свалку. Необходимо остудить золу перед выбрасыванием, чтобы избежать подобных происшествий.

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#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Пожар#Водитель#Эмилия Губарева#Свалка
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