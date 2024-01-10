Население города Новосибирска 2024: последняя статистика

По данным сайта Bdex, в 2024 году в регионе проживает около 2 798 170 людей. Среди них есть дети дошкольного возраста, их количество составляет около 278 768 человек. Также в регионе проживает 331 233 подростка в возрасте от 7 до 17 лет. Число молодых людей, которым от 18 до 29 лет, составляет около 334 731 человека. Взрослых в возрасте от 30 до 60 лет насчитывается около 1 204 262 человека. Пожилых людей старше 60 лет в регионе проживает около 610 001 человек. Количество долгожителей, достигших 80-летнего возраста, составляет около 39 174 человека.