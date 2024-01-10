«Не нужно в розовых очках смотреть»: глава Новосибирска недоволен уборкой дворов

За время новогодних каникул с привлечением техники было убрано немногим более 900 дворов многоквартирных домов в Новосибирске, всего же снег убирали более чем в 3200 дворах. Эта информация, озвученная начальником департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрием Перязевым в ходе аппаратного совещания 10 января вызвала крайнее недовольство и. о. мэра Новосибирска Олега Клемешова.