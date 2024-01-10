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Глава Новосибирска потребовал убирать дворы при помощи техники

«Не нужно в розовых очках смотреть»: глава Новосибирска недоволен уборкой дворов

10 января 2024, 04:49
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Глава Новосибирска потребовал убирать дворы при помощи техники
Олег Клемешов раскритиковал состояние городских дворов после новогодних праздников и потребовал привлекать прокуратуру для наказания управляющих компаний, которые не убирают снег на придомовых территориях

За время новогодних каникул с привлечением техники было убрано немногим более 900 дворов многоквартирных домов в Новосибирске, всего же снег убирали более чем в 3200 дворах. Эта информация, озвученная начальником департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрием Перязевым в ходе аппаратного совещания 10 января вызвала крайнее недовольство и. о. мэра Новосибирска Олега Клемешова.

«Ни в какие ворота не лезут эти цифры! Только 10 процентов от всего жилого фонда, что мы убрали за праздники — механизировано. Я не понимаю, как придомовую территорию один, в лучшем случае, дворник, может лопатой убрать… По информации Государственной жилищной инспекции замечания выявлены на 50% от проверенных территорий. Не нужно в розовых очках смотреть на территории, нужно мотивировать на уборку», — заявил исполняющий обязанности главы муниципалитета.

Клемешов потребовал от профильного департамента добиться от управляющих компаний и ТСН максимального применения техники при уборке дворов. А при необходимости привлекать прокуратуру для проведения соответствующих проверок и последующего наказания виновных в некачественной очитке придомовых территорий. Именно во дворах, напомнил Олег Клемешов, новосибирцы получают 80% от числа всех гололедных травм в городе.

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