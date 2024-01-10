Носить золотые серьги жительницам Новосибирска запретили спасатели

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
Modified Сегодня, 04:39
Updated Сегодня, 04:39
Как предупредили спасатели МАСС, одеваться в морозы нужно теплее и не оставлять открытыми уши и пальцы рук. Рекомендуется смазывать открытые участки тела специальными кремами, а также обращать внимание на любое изменение цвета кожи на лице.
Если ноги или руки обморозились, нужно как можно скорее добраться в теплое место. Запущенное обморожение может привести к гангрене. Украшения лучше всего оставить дома, включая кольца.
«Не носите на морозе металлических (в том числе золотых, серебряных) украшений — колец, серёжек и т. д. Во-первых, металл остывает гораздо быстрее тела до низких температур, вследствие чего возможно „прилипание“ к коже с болевыми ощущениями и холодовыми травмами. Во-вторых, кольца на пальцах затрудняют нормальную циркуляцию крови. Вообще на морозе старайтесь избегать контакта голой кожи с металлом».
Напоминаем, что на 10 и 11 января в Новосибирской области объявлено штормовое предупреждение, поэтому автомобилистам рекомендуется соблюдать правила дорожного движения и оставаться дома, если это возможно.