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Published Сегодня, 04:37

Modified Сегодня, 04:39

Updated Сегодня, 04:39

Украшения лучше оставить дома

Носить золотые серьги жительницам Новосибирска запретили спасатели

10 января 2024, 04:37
Фото: 1MI
Украшения лучше оставить дома
Спасатели посоветовали жительницам Новосибирска не носить украшения в мороз. В холодную погоду металлические украшения могут причинить серьезные травмы коже.

Как предупредили спасатели МАСС, одеваться в морозы нужно теплее и не оставлять открытыми уши и пальцы рук. Рекомендуется смазывать открытые участки тела специальными кремами, а также обращать внимание на любое изменение цвета кожи на лице.

Если ноги или руки обморозились, нужно как можно скорее добраться в теплое место. Запущенное обморожение может привести к гангрене. Украшения лучше всего оставить дома, включая кольца.

«Не носите на морозе металлических (в том числе золотых, серебряных) украшений — колец, серёжек и т. д. Во-первых, металл остывает гораздо быстрее тела до низких температур, вследствие чего возможно „прилипание“ к коже с болевыми ощущениями и холодовыми травмами. Во-вторых, кольца на пальцах затрудняют нормальную циркуляцию крови. Вообще на морозе старайтесь избегать контакта голой кожи с металлом».

Напоминаем, что на 10 и 11 января в Новосибирской области объявлено штормовое предупреждение, поэтому автомобилистам рекомендуется соблюдать правила дорожного движения и оставаться дома, если это возможно.

Экстренное предупреждение на 10 и 11 января объявили в Новосибирской области
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#Общество#Новосибирск#Погода#Спасатели#Морозы#Эмилия Губарева#Обморожение
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