Новосибирский вуз откроет свой филиал для узбекских программистов

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Совместный филиал появится в узбекском Ургенче, его открытие запланировано на начало 2024-2025 учебного года. Это поспособствует обмену профессорско-преподавательским составом, стажировкам и школам для учащихся и абитуриентов. Заниматься в нем будут как бакалавры, так и магистры.
«Мы надеемся, что сотрудничество привлечет новых абитуриентов и поспособствует совместным проектам в научно-технической сфере, развитию производственной отрасли наших государств», — цитирует пресс-служба проректора НГТУ (НЭТИ) Сергея Чернова.
Кроме того, возможен обмен по обучению русскому языку учащихся в Хорезмской области Узбекистана.