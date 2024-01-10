Новосибирский вуз откроет свой филиал для узбекских программистов

Совместный филиал появится в узбекском Ургенче, его открытие запланировано на начало 2024-2025 учебного года. Это поспособствует обмену профессорско-преподавательским составом, стажировкам и школам для учащихся и абитуриентов. Заниматься в нем будут как бакалавры, так и магистры.