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Published Сегодня, 14:08

Modified Сегодня, 14:10

Updated Сегодня, 14:10

Новосибирск и Ургенч будут совместно обучать студентов

Новосибирский вуз откроет свой филиал для узбекских программистов

10 января 2024, 14:08
Фото: НГТУ (НЭТИ)
Новосибирск и Ургенч будут совместно обучать студентов

Новосибирский и узбекский технические вузы договорились об открытии филиала

НГТУ (НЭТИ) подписал соглашение о сотрудничестве с Ташкентским университетом информационных технологий. В его рамках создадут совместный факультет для узбекских студентов.

Совместный филиал появится в узбекском Ургенче, его открытие запланировано на начало 2024-2025 учебного года. Это поспособствует обмену профессорско-преподавательским составом, стажировкам и школам для учащихся и абитуриентов. Заниматься в нем будут как бакалавры, так и магистры.

«Мы надеемся, что сотрудничество привлечет новых абитуриентов и поспособствует совместным проектам в научно-технической сфере, развитию производственной отрасли наших государств», — цитирует пресс-служба проректора НГТУ (НЭТИ) Сергея Чернова.

Кроме того, возможен обмен по обучению русскому языку учащихся в Хорезмской области Узбекистана.

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#Общество#Образование#Новосибирск#Высшее образование#Александр Ляхов#Соглашение#Сотрудничество
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