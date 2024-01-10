Новосибирский ЗАГС в декабре 2023 зафиксировал свыше 3 тысяч смертей

Согласно данным управления, в декабре 2023 года скончались 3 274 новосибирца (всего за год — 35 591 житель). На свет появились 2 044 ребенка (всего за год — 26 275 человек). Таким образом, смертность жителей Новосибирской области значительно превысила рождаемость.