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В декабре 2023 года скончались свыше 3 тысяч новосибирцев

Новосибирский ЗАГС в декабре 2023 зафиксировал свыше 3 тысяч смертей

10 января 2024, 11:41
Фото: Антон Засимов / 1MI
В декабре 2023 года скончались свыше 3 тысяч новосибирцев

Смертность значительно превысила рождаемость в НСО в декабре 2023 — ЗАГС

Управление по делам ЗАГС Новосибирской области опубликовало официальную статистику по рождаемости и смертности в декабре 2023 года. Количество умерших новосибирцев превысило количество новорожденных.

Согласно данным управления, в декабре 2023 года скончались 3 274 новосибирца (всего за год — 35 591 житель). На свет появились 2 044 ребенка (всего за год — 26 275 человек). Таким образом, смертность жителей Новосибирской области значительно превысила рождаемость.

Статистика за декабрь 2022 года отличается от нынешней незначительно. В последнем месяце года скончались 3 173 новосибирца, (всего за год — 38 389), родилось 2 198 новых жителей региона (за год — 26 976).

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#Общество#Новосибирск#Статистика#Загс#Рождаемость#Смертность#Александр Ляхов
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