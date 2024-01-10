Новосибирский ЗАГС в декабре 2023 зафиксировал свыше 3 тысяч смертей

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Согласно данным управления, в декабре 2023 года скончались 3 274 новосибирца (всего за год — 35 591 житель). На свет появились 2 044 ребенка (всего за год — 26 275 человек). Таким образом, смертность жителей Новосибирской области значительно превысила рождаемость.
Статистика за декабрь 2022 года отличается от нынешней незначительно. В последнем месяце года скончались 3 173 новосибирца, (всего за год — 38 389), родилось 2 198 новых жителей региона (за год — 26 976).
Напомним, что новосибирцам назвали красивые даты для свадьбы в 2024 году.