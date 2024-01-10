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Девушки представили разные образы

Новый год в Африке устроили заключенные женской колонии Новосибирска

10 января 2024, 05:21
Фото: 54.fsin.gov.ru
Девушки представили разные образы
В исправительной колонии №9 провели различные мероприятия, посвященные Новому году. Женщины творчески подошли к вопросу и представили разные наряды.

Праздник был направлен на организацию полезного времяпрепровождения, развитие художественного вкуса и творческого потенциала осужденных, а также на поддержание активности кружковой работы в женской колонии.

Конкурс назывался «Символ года». Его провели 2 января на сцене клуба. В рамках этого конкурса осужденные прощались с символами ушедшего года — котом и кроликом, и приветствовали зеленого деревянного дракона, символа нового года.

Также был проведен творческий конкурс «Пародия на новогодний фильм», который состоялся 3 января. Девушки представили отрывки из популярных советских и зарубежных новогодних фильмов, таких как «Морозко» и «Операция Ы или другие приключения Шурика».

4 января прошел конкурс «Новогодний туризм», в рамках которого девушки представили номера, демонстрируя, как отмечают Новый год в разных странах. Зрители смогли увидеть новогодние ритуалы Африки, европейский Новый год и традиционную семейную подготовку к празднику в России.

Еще одно мероприятие — это «Новогодний модный показ», который состоялся 5 января. Участники кружка декоративно-прикладного творчества подготовили наряды на новогоднюю и зимнюю тематику. Они представили костюмы дракона, коллекцию «Новогодний фуршет» и наряды из импровизированной сказки о Снежной королеве.

6 января прошел конкурс «Новогодний танцевальный батл», в котором команды от каждого отряда продемонстрировали свои танцевальные отрывки и соревновались в синхронности и качестве исполнения.

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#Общество#Новосибирск#Конкурс#Новый год#Колония#Эмилия Губарева
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