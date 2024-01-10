Новый год в Африке устроили заключенные женской колонии Новосибирска

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
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Праздник был направлен на организацию полезного времяпрепровождения, развитие художественного вкуса и творческого потенциала осужденных, а также на поддержание активности кружковой работы в женской колонии.
Конкурс назывался «Символ года». Его провели 2 января на сцене клуба. В рамках этого конкурса осужденные прощались с символами ушедшего года — котом и кроликом, и приветствовали зеленого деревянного дракона, символа нового года.
Также был проведен творческий конкурс «Пародия на новогодний фильм», который состоялся 3 января. Девушки представили отрывки из популярных советских и зарубежных новогодних фильмов, таких как «Морозко» и «Операция Ы или другие приключения Шурика».
4 января прошел конкурс «Новогодний туризм», в рамках которого девушки представили номера, демонстрируя, как отмечают Новый год в разных странах. Зрители смогли увидеть новогодние ритуалы Африки, европейский Новый год и традиционную семейную подготовку к празднику в России.
Еще одно мероприятие — это «Новогодний модный показ», который состоялся 5 января. Участники кружка декоративно-прикладного творчества подготовили наряды на новогоднюю и зимнюю тематику. Они представили костюмы дракона, коллекцию «Новогодний фуршет» и наряды из импровизированной сказки о Снежной королеве.
6 января прошел конкурс «Новогодний танцевальный батл», в котором команды от каждого отряда продемонстрировали свои танцевальные отрывки и соревновались в синхронности и качестве исполнения.