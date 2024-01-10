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Образовалась пробка

Пятикилометровая пробка образовалась на улице Большевистской в Новосибирске

10 января 2024, 04:10
Фото: atas.info
Образовалась пробка
Дорожные заторы в пять километров образовались на улице Большевистская в Новосибирске.

Сегодня утром в Новосибирске на улице Большевистской образовалась пятикилометровая пробка. Движение по Октябрьскому мосту затруднено. По информации 2ГИС, весь город столкнулся с серьезными дорожными заторами.

Пробки начинаются от станции «Камышенская» и до развязки у Речного вокзала. Как обычно, пробки есть на Тещином языке, Кирова, Октябрьской магистрали, Восходе и площади Труда.

Усложняющие ситуацию многие факторы — это штормовой ветер, гололед и снежные заносы на дорогах. В регионе уже два дня действует штормовое предупреждение.

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#Транспорт#Новосибирск#Дороги#Пробка#Эмилия Губарева#Гололед
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