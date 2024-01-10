Пятикилометровая пробка образовалась на улице Большевистской в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:10
Published Сегодня, 04:10
Modified Сегодня, 04:12
Updated Сегодня, 04:12
Сегодня утром в Новосибирске на улице Большевистской образовалась пятикилометровая пробка. Движение по Октябрьскому мосту затруднено. По информации 2ГИС, весь город столкнулся с серьезными дорожными заторами.
Пробки начинаются от станции «Камышенская» и до развязки у Речного вокзала. Как обычно, пробки есть на Тещином языке, Кирова, Октябрьской магистрали, Восходе и площади Труда.
Усложняющие ситуацию многие факторы — это штормовой ветер, гололед и снежные заносы на дорогах. В регионе уже два дня действует штормовое предупреждение.