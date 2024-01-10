Риск Тимура Саттарова: что известно о застройщике площади Маркса в Новосибирске

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«Аэрон — многофункциональный квартал, новый деловой центр левобережья. Его идея вдохновлена мировым трендом урбанизма „пятиминутный город“: когда все необходимое для жизни, работы и развлечений находится рядом. С Аэроном центр левого берега набирает небывалую высоту». Это цитата с официального сайта строящегося жилищного комплекса апартаментов, состоящего из восьми корпусов с максимальной высотой 24 этажа, втиснутых на земельный участок, где ранее находилось здание так и недостроенного ДК «Сибсельмаш».
Застройщиком выступает ООО «СЗ Центр левого берега», входящее в группу компаний SG Development, структуру, принадлежащую в равных долях бизнесмену Тимуру Саттарову и его спутнице жизни Ольге Гребенюк. Новосибирская пресса нередко называет Саттарова известным и успешным девелопером, вероятно, такой же точки зрения придерживаются и в мэрии. Символический первый камень в основание «Аэрона» вместе с Саттаровым закладывал мэр Анатолий Локоть.
Между тем, согласно данным системы СПАРК, зарегистрированная 15 лет назад SG Development с уставным капиталом 15 тысяч рублей относится к группе компаний с высоким индексом финансового риска, что указывает на наличие признаков неудовлетворительного финансового состояния, которые могут привести к тому, что компания утратит платежеспособность. Чем выше уровень этого индекса, тем плачевнее могут быть дела у бизнес-структуры. Максимальная и наихудшая величина — 99 пунктов, SG Development уже набрала 87.
Чистые активы компании, которая реализует столь амбициозный проект, на конец 2022 года составляли 47 тысяч рублей, данные о прибыли основная девелоперская структура Тимура Саттарова вообще не показала.
Но посмотрим на другие компании, принадлежащие предпринимателю и его подруге.
Судя по отчету СПАРК, непосредственно у ООО «СЗ Центр левого берега» дела идут еще хуже, чем у материнской структуры. Индекс финансового риска здесь составляет уже 97 из 99 возможных пунктов. По итогам 2022 года компания показала чистый убыток в размере 6,695 млн рублей. И да, как и головная структура, застройщик центральной площади Левобережья относится к категории микропредприятий с численностью сотрудников 1 человек. Он же директор, Саттаров Тимур Маликович.
Тимур Маликович руководит еще несколькими компаниями, в качестве основного профиля работы которых указана «деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика». Он же вместе с Ольгой Андреевной Гребенюк является их владельцем. Речь идет об ООО «Альфа», ООО «Аргентум», ООО «Башни на Фрунзе». Не вдаваясь в подробности, отметим, что все эти компании убыточные и им присвоены очень высокие индексы финансового риска.
Еще одна совместная компания Саттарова и Гребенюк, ООО «Специализированный застройщик „Кварталы Немировича 2“, хоть и имеет высокий индекс финансового риска, но все-же показала в 2022 году прибыль в размере 1,109 млн рублей. На текущий момент эта компания занимается возведением ЖК „Кварталы Немировича“, который состоит из четырех корпусов переменной этажности от 7 до 24 этажей.
Что касается остального опыта жилищного строительства SG Development, то он ограничивается постройкой жилого комплекса Montblanc Residence для состоятельных горожан в «тихом центре» (сдача в 2017 году). Кроме того, структура Саттарова возвела здание, где располагался спортивный супермаркет французской сети Decathlon.
В свою очередь, ООО «Альфа» фигурирует в громком скандале, связанном с попыткой возведения гостиницы и яхт-клуба на острове Высокий в Оби в районе микрорайона «Европейский берег». Незаконная дамба, которую возвели строители, привела к обмелению речной протоки. А строительные работы продолжались, несмотря на просроченные разрешительные документы.
Между тем, бизнес Саттарова и Гребенюк начинался с торговли одеждой. Они создали сеть магазинов Marmalato, и их множественные действующие совместные компании этого профиля (ООО «Весна», ООО «Виктория», ООО «Волга», ООО «Восток» и т. д.) продолжают показывать десятки миллионов рублей прибыли. Зачем пара вступила на рискованное поле строительного рынка — вопрос открытый.
Но вернемся к строящемуся комплексу апартаментов «Аэрон», номера в котором выставлены на продажу, как обычные квартиры, во многих агентствах недвижимости Новосибирска. В отличие от элитного ЖК Montblanc Residence, где обязательным условием приобретения квартиры была покупка места на автопарковке, здесь совсем другая история.
В огромном комплексе, включающем, согласно проектной документации, гостиницу, апартаменты комфорт и бизнес-класса, медицинский центр, музей, бизнес-центр класса и общественный центр, предусмотрено наличие 48 машиномест в подземном паркинге и еще 43 гостевых места на придомовой территории. И все.
Это данные Единой информационной системы жилищного строительства Минстроя России. Согласно опубликованной там же информации, в комплексе отсутствуют велодорожки, спортивные и детские площадки.
На текущий момент, по данным портала Сибдом, стоимость одного квадратного метра в строящемся комплексе апартаментов, в зависимости от корпуса, в среднем колеблется от 175 до 185 тысяч рублей. Подавляющее большинство номеров — однокомнатные студии площадью от 22 кв. м.
В декабре 2023 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках Новосибирска составляла чуть более 128 тысяч рублей.