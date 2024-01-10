Риск Тимура Саттарова: что известно о застройщике площади Маркса в Новосибирске

Между тем, согласно данным системы СПАРК, зарегистрированная 15 лет назад SG Development с уставным капиталом 15 тысяч рублей относится к группе компаний с высоким индексом финансового риска, что указывает на наличие признаков неудовлетворительного финансового состояния, которые могут привести к тому, что компания утратит платежеспособность. Чем выше уровень этого индекса, тем плачевнее могут быть дела у бизнес-структуры. Максимальная и наихудшая величина — 99 пунктов, SG Development уже набрала 87.