Трассу под Новосибирском закрыли почти на сутки из-за метели

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
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Updated Сегодня, 12:53
Как сообщили в ФКУ «Сибуправтодор», движение транспорта будет ограничено с 15.30 дня 10 января до 06.00 утра 11 января.
«Ограничено движение маршрутного пассажирского и грузового транспорта по федеральной автомобильной дороге Р-254 „Иртыш“ в границах Новосибирской области в связи со сложными погодными условиями: ветер до 30-33 метров в секунду, сильная низовая метель, снижение видимости», — сообщается на сайте «Сибуправтодор».
Новосибирцев просят воздержаться от междугородних поездок до улучшения погодных условий. В случае неотложного выезда следует соблюдать безопасную дистанцию и снизить скорость.