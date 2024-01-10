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Published Сегодня, 12:50

Modified Сегодня, 12:53

Updated Сегодня, 12:53

Под Новосибирском ограничили движение на трассе

Трассу под Новосибирском закрыли почти на сутки из-за метели

10 января 2024, 12:50
Фото: Ася Шарапова / 1MI
Под Новосибирском ограничили движение на трассе

Под Новосибирском ограничили движение на трассе «Иртыш» из-за плохой видимости

На трассе «Иртыш» под Новосибирском ограничат движение транспорта до утра 11 января. Причиной являются неблагоприятные погодные условия.

Как сообщили в ФКУ «Сибуправтодор», движение транспорта будет ограничено с 15.30 дня 10 января до 06.00 утра 11 января.

«Ограничено движение маршрутного пассажирского и грузового транспорта по федеральной автомобильной дороге Р-254 „Иртыш“ в границах Новосибирской области в связи со сложными погодными условиями: ветер до 30-33 метров в секунду, сильная низовая метель, снижение видимости», — сообщается на сайте «Сибуправтодор».

Новосибирцев просят воздержаться от междугородних поездок до улучшения погодных условий. В случае неотложного выезда следует соблюдать безопасную дистанцию и снизить скорость.

Экстренное предупреждение на 10 и 11 января объявили в Новосибирской области
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#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Погода#Ограничение#Александр Ляхов
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