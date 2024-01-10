В Новосибирске МУП «САХ» выбрали регоператором по обращению с ТКО на семь лет

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Как сообщили в пресс-службе Законодательного собрания региона, муниципальному унитарному предприятию «Спецавтохозяйство» придали постоянный статус на семь лет. До этого оператор осуществлял функции вывоза мусора на временной основе.
«На конкурс был заявлен единственный участник — МУП „САХ“. Он стал победителем на основании выполнения всех условий конкурса», — цитирует пресс-служба депутата Дмитрия Козловского.
Прежний оператор по обращению с ТКО «Экология-Новосибирск» был лишен данного статуса 11 февраля 2023 года в связи с отсутствием банковской гарантии и нарушений схем работы с мусором. Предприятие находилось в процедуре банкротства.