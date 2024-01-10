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Published Сегодня, 11:07

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Updated Сегодня, 11:09

В НСО официально назначен оператор по работе с ТКО

В Новосибирске МУП «САХ» выбрали регоператором по обращению с ТКО на семь лет

10 января 2024, 11:07
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
В НСО официально назначен оператор по работе с ТКО

В Новосибирской области МУП «САХ» получило официальный статус оператора по ТКО

В Новосибирской области официально назначили оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Им стало МУП «САХ».

Как сообщили в пресс-службе Законодательного собрания региона, муниципальному унитарному предприятию «Спецавтохозяйство» придали постоянный статус на семь лет. До этого оператор осуществлял функции вывоза мусора на временной основе.

«На конкурс был заявлен единственный участник — МУП „САХ“. Он стал победителем на основании выполнения всех условий конкурса», — цитирует пресс-служба депутата Дмитрия Козловского.

Прежний оператор по обращению с ТКО «Экология-Новосибирск» был лишен данного статуса 11 февраля 2023 года в связи с отсутствием банковской гарантии и нарушений схем работы с мусором. Предприятие находилось в процедуре банкротства.

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#Экология#Новосибирск#Мусор#Конкурс#Банкротство "Экологии-Новосибирск"#Александр Ляхов#ТКО
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