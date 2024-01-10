В Новосибирске продают коллекцию мини-грузовиков за 1,5 млн рублей

Posted Сегодня, 01:56
Published Сегодня, 01:56
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Updated Сегодня, 01:58
В этой коллекции представлены миниатюрные модели УАЗов и КАМАЗов. Объявление о продаже размещено на бесплатном сайте.
Продавец подчеркнул, что цена — 1,5 млн рублей, и готов он отдать всю коллекцию только одному покупателю.
В этой коллекции можно найти оранжевые грузовики, которые часто встречаются на дорогах Новосибирска, а также камуфляжные и пожарные модели. На одной из машинок есть надпись «молоко», а на другой — «Казань».