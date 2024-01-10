Жительницу Новосибирска возмутило школьное объявление на иностранном языке

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
Пользователь под ником Оксана За возмутилась объявлением о необходимости надевать медицинскую маску и не посещать школу без острой необходимости при ОРВИ и гриппе. Оно было продублировано на таджикском и киргизском языках.
«Школа — государственное учреждение и объявления должны быть только на русском. Администрация себя противопоставляет Конституции, а дети не знают языка? Позор!», — заявила Оксана За.
Однако в школе Сибкрай. ru объяснили ситуацию. Причина дублирования связана с тем, что часть родителей учеников обладает крайне низкой культурой поведения и забывает о правилах поведения в сезон роста инфекционных заболеваний. «С конкретной национальностью это никак не связано», — отметил директор школы Михаил Палей.
Стоит отметить, что аккаунт пользователя Оксана За могли «взломать», поскольку ряд ксенофобных высказываний появилсяна новосибирской ветке Flamp только недавно.