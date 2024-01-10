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Published Сегодня, 13:51

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Updated Сегодня, 13:53

Объявление на иностранном языке в новосибирской школе вызвало возмущение

Жительницу Новосибирска возмутило школьное объявление на иностранном языке

10 января 2024, 13:51
Фото: Сибкрай. ru
Объявление на иностранном языке в новосибирской школе вызвало возмущение

В Новосибирске горожан раздражает школьное объявление для иностранных учеников

На новосибирской ветке сайта отзывов Flamp появилось негативное высказывание о школе №47 имени Михина. Сибирячка считает, что руководство школы якобы нарушает Конституцию и излишне симпатизирует иностранцам.

Пользователь под ником Оксана За возмутилась объявлением о необходимости надевать медицинскую маску и не посещать школу без острой необходимости при ОРВИ и гриппе. Оно было продублировано на таджикском и киргизском языках.

«Школа — государственное учреждение и объявления должны быть только на русском. Администрация себя противопоставляет Конституции, а дети не знают языка? Позор!», — заявила Оксана За.
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Однако в школе Сибкрай. ru объяснили ситуацию. Причина дублирования связана с тем, что часть родителей учеников обладает крайне низкой культурой поведения и забывает о правилах поведения в сезон роста инфекционных заболеваний. «С конкретной национальностью это никак не связано», — отметил директор школы Михаил Палей.

Стоит отметить, что аккаунт пользователя Оксана За могли «взломать», поскольку ряд ксенофобных высказываний появилсяна новосибирской ветке Flamp только недавно.

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#Общество#Новосибирск#Дети#Школа#Объявление#Александр Ляхов
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