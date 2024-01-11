Без отопления остались новосибирцы из-за аварии на теплотрассе

Из-за этой аварии классным руководителям рекомендовали рассказать родителям о случившемся. В детских садах также рано отправили сообщения с подобной просьбой. Вероятно, придется забрать детей домой после обеда. В школах для учеников первой смены уроки сократили до 30 минут. Ребят, которые не могут остаться дома, попросили одеться потеплее.