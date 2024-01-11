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Без тепла остались новосибирцы

Без отопления остались новосибирцы из-за аварии на теплотрассе

11 января 2024, 01:14
Фото: atas.info
Без тепла остались новосибирцы
Из-за аварии на теплотрассе в Новосибирске жители остались без отопления: в каком районе отключили тепло?

Ночью 11 января произошла большая авария на теплотрассе в Новосибирске. Сейчас отопление отключено для жителей левобережья, пока не устранят поломку.

Из-за этой аварии классным руководителям рекомендовали рассказать родителям о случившемся. В детских садах также рано отправили сообщения с подобной просьбой. Вероятно, придется забрать детей домой после обеда. В школах для учеников первой смены уроки сократили до 30 минут. Ребят, которые не могут остаться дома, попросили одеться потеплее.

А вот на сайте Систем жизнеобеспечения утром 11 января отсутствует информация об аварийном отключении теплоснабжения, но указано, что в 195 домов в Дзержинском районе не подается электроэнергия из-за аварии.

Как сообщили в СГК, сейчас специалисты устраняют дефект на магистральной теплосети по улице Пархоменко. Работы планируется завершить сегодня к 20 часам. В контуре отключения — 104 дома и 13 социальных учреждений. На период локализации дефекта также ограничено теплоснабжение ряда домов Ленинского и Кировского районов — ориентировочно до 17:00

Трассу под Новосибирском закрыли почти на сутки из-за метели
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#Общество#Город#Новосибирск#Авария#Отопление#Теплотрасса#Эмилия Губарева
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