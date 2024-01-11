Буллинг в школе №47: детей мигрантов обвиняют в нападках на юных новосибирцев

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Информация о неподобающем поведении двух учеников школы №47 в Ленинском районе появилась в новосибирских мессенджерах. Изначально сведения начал распространять Telegram-канал «Многонационал», позже эстафету подхватила правозащитная организация «Радетель». В сообщении утверждается, что два ученика-мигранта якобы затравили одноклассников и учителей, оскорбляя их по национальному признаку. При этом соотечественников они не задирают, а администрация школы не принимает абсолютно никаких действенных мер, пуская все на самотек.
Представитель правозащитной организации «Радетель» Иван Квасницкий сообщил Atas.Info, что узнал об этом случае недавно, ситуация возмутила его.
«Подобных случаев, к сожалению, становится все больше. Мы постоянно слышим о том, что детей оскорбляют и избивают в школе, травят по любому поводу. Создается ощущение, что школа — опасное место. Ребенок пойдет туда здоровым и нормальным, а вернется с сильным ухудшением здоровья, затравленным. И это страшно», — заявил общественник.
При этом проблемы буллинга и возникающего из-за него насилия руководство школ старается решать только за счет увеличения числа металлодетекторов, охранников и психологов, не желая заниматься детьми. По мнению новосибирца, причиной является совершенно иной подход к образованию, чем в советские годы.
«Раньше говорили прямо — а сейчас косвенно, — что школа оказывает только образовательные услуги. А воспитательную функцию переложили на семью. Никто не снимает ответственности с родителей, но дети проводят в школе большую часть времени. И школа должна их правильно воспитывать», — считает Иван Квасницкий.
После огласки в соцсетях на ситуацию обратил внимание глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Глава ведомства потребовал доклад о ходе проверки от руководства СУ СК РФ по Новосибирской области.
«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту противоправных действий в отношении учеников одной из школ Новосибирской области. В социальных сетях сообщается, что дети мигрантов осуществляют противоправные действия в отношении учеников школы и их родителей», — сообщили в Следкоме.
Общественники из группы «Радетель» при этом одним из виновников ситуации считают директора учреждения Михаила Палея. Он, по словам активистов, не предпринимает никаких мер к урегулированию конфликта.
В разговоре с Atas.Info сам Михаил Палей положительно отреагировал на проверку со стороны Следственного комитета.
«Совершенно правильно, что проводится проверка. В этом нужно разобраться и привлечь людей к ответственности. Я уже дал показания следователю», — рассказал Михаил Палей Atas.Info.
По мнению Михаила Палея, за подобными сообщениями стоит некая «Народная дружина», неоднократно организовывавшая подобные провокации и распространявшая недостоверную информацию. Ее целью якобы является создание межнациональной напряженности. При этом администрация школы в рамках совета директоров приглашает к разговору как родителей учеников, так и правоохранительные органы.
«Все, кто приходит после подобных провокаций, удивляются — дети, наоборот, живут очень дружно. Конечно, конфликты бывают. Но проводится индивидуальная работа с каждым хулиганом — нельзя обижать девочек, хамить взрослым. И это не мигранты, а граждане Российской Федерации», — заявил директор школы №47.
Также руководитель школы №47 отметил, что многие провокации возникают на ровном месте.
«Например, говорят, что на уроке физкультуры мальчик посмотрел со злобой на девочку из-за того, что она не кинула ему мячик и команда проиграла. Да, это плохо. Но где здесь, простите, межнациональная рознь?», — считает Михаил Палей.
В настоящий момент по факту возможного буллинга в школе №47 проводится проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение.
Отметим, что днем ранее школа №47 уже привлекла внимание новосибирцев. Горожане возмутились тем, что в учреждении висят объявления на иностранном языке.