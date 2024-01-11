Буллинг в школе №47: детей мигрантов обвиняют в нападках на юных новосибирцев

Информация о неподобающем поведении двух учеников школы №47 в Ленинском районе появилась в новосибирских мессенджерах. Изначально сведения начал распространять Telegram-канал «Многонационал», позже эстафету подхватила правозащитная организация «Радетель». В сообщении утверждается, что два ученика-мигранта якобы затравили одноклассников и учителей, оскорбляя их по национальному признаку. При этом соотечественников они не задирают, а администрация школы не принимает абсолютно никаких действенных мер, пуская все на самотек.