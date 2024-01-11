Что творится в Новосибирске на залитых водой после аварии улицах в мороз

Posted Сегодня, 03:41
Published Сегодня, 03:41
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Updated Сегодня, 03:43
В ночь на 11 января произошла коммунальная авария в Ленинском районе Новосибирска. По данным СГК, более 100 жилых домов остались без отопления и горячей воды из-за проблемы с основной теплосетью на улице Пархоменко.
В СГК и МЧС сообщили, что уже проводятся работы по устранению неполадки на основной теплосети. Планируется завершить эти работы до 20:00 сегодня.
В результате аварии без тепла и горячей воды оказались 104 дома и 13 социальных учреждений. Подачу теплоснабжения временно ограничили в Ленинском и Кировском районах примерно до 17:00.
Из-за аварии улицы буквально залило водой. Atas.info собрал актуальное видео последствий ЧП. На кадрах видно, что машины едут по бесконечным лужам. Пешеходам повезло меньше всего.
А вот так выглядят затопленные улицы уже после рассвета. Все в воде.