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Posted Сегодня, 03:41

Published Сегодня, 03:41

Modified Сегодня, 03:43

Updated Сегодня, 03:43

Улицы затоплены

Что творится в Новосибирске на залитых водой после аварии улицах в мороз

11 января 2024, 03:41
Фото: Коалиция Новосибирск 2020/ТГ-канал
Улицы затоплены
Два района остались без теплоснабжения в мороз в Новосибирске. Мы собрали фото и видео коммунальной аварии с затопленными улицами города.

В ночь на 11 января произошла коммунальная авария в Ленинском районе Новосибирска. По данным СГК, более 100 жилых домов остались без отопления и горячей воды из-за проблемы с основной теплосетью на улице Пархоменко.

Улицы в водеУлицы в воде
Улицы в водеУлицы в воде
Улицы в воде
Фото: Новосибирск с огоньком

В СГК и МЧС сообщили, что уже проводятся работы по устранению неполадки на основной теплосети. Планируется завершить эти работы до 20:00 сегодня.

В результате аварии без тепла и горячей воды оказались 104 дома и 13 социальных учреждений. Подачу теплоснабжения временно ограничили в Ленинском и Кировском районах примерно до 17:00.

Из-за аварии улицы буквально залило водой. Atas.info собрал актуальное видео последствий ЧП. На кадрах видно, что машины едут по бесконечным лужам. Пешеходам повезло меньше всего.

Последствия аварии
Видео: atas.info

А вот так выглядят затопленные улицы уже после рассвета. Все в воде.

Затопило улицыЗатопило улицы
Затопило улицыЗатопило улицы
Затопило улицыЗатопило улицы
Затопило улицы
Фото: Инцидент Новосибирск
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