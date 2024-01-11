«Дискус» обогнал «Расцветай»: в мэрии Новосибирска озвучили итоги строительства-2023

Невероятный показатель «Дискуса» не связан с эффективностью строительного бизнеса группы компаний Алексея Джулая, скорее наоборот. В апреле в Кировском районе Новосибирска были введены в эксплуатацию сразу 33 дома в микрорайоне «Просторный». Ранее этому препятствовало отсутствие актов о присоединении зданий к муниципальным инженерным сетям. При этом часть домов были давно заселены. Необходимые бумаги в мэрии подписали только после внесения представления мэру прокурором города.