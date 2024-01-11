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Всего за год в городе сдали 1,6 млн квадратных метров жилья

«Дискус» обогнал «Расцветай»: в мэрии Новосибирска озвучили итоги строительства-2023

11 января 2024, 11:44
Фото: 1MI
Всего за год в городе сдали 1,6 млн квадратных метров жилья

Лидеров строительной отрасли в 2023 году назвали в Новосибирске

По данным муниципалитета, больше всего жилья в 2023 года ввела в эксплуатацию группа компаний «Дискус». Но связано это вовсе не с трудовыми подвигами и новыми технологиями

По информации архитектурно-строительной инспекции мэрии лидером по вводу жилья в Новосибирске в 2023 году стала группа компаний «Дискус» — 33 многоэтажных дома более чем на 7,5 тысяч квартир, общая площадь которых составила около трети от метража всего сданного в городе жилья за год.

На втором месте с огромным отрывом группа компаний «Расцветай», сдавшая 9 домов, третью строчку занимает «КПД-Газстрой» — они ввели шесть объектов.

Четвертое место делят ГК «СМСС» и ГК «ВербаКапитал-Девелопмент» — они ввели в эксплуатацию по четыре объекта, а замыкает пятерку лидеров ГК «СОЮЗ» — три жилых многоквартирных дома.

Невероятный показатель «Дискуса» не связан с эффективностью строительного бизнеса группы компаний Алексея Джулая, скорее наоборот. В апреле в Кировском районе Новосибирска были введены в эксплуатацию сразу 33 дома в микрорайоне «Просторный». Ранее этому препятствовало отсутствие актов о присоединении зданий к муниципальным инженерным сетям. При этом часть домов были давно заселены. Необходимые бумаги в мэрии подписали только после внесения представления мэру прокурором города.

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Ранее отсутствие присоединения к сетям в мэрии объясняли тем, что жилищно-строительные кооперативы (по такой схеме компания «Дискус» строит дома в микрорайонах «Просторный» и «Плющихинский») не могут заплатить за подключение необходимую сумму.

Всего по состоянию на 29 декабря 2023 года в Новосибирске введено в эксплуатацию 1 млн 608 тыс. 719 кв. метров жилья. Это 1 121 жилой дом с общим количеством квартир 27 711.

Львиная доля жилья, почти тысяча — это индивидуальное строительство, пять построек относятся к категории малоэтажных домов, 119 зданий — многоэтажные строения.

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