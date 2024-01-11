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До марта 2024 года МСП привлечет свыше 50 млрд рублей за счет зонтичных поручительств

До марта 2024 года МСП привлечет свыше 50 млрд рублей за счет зонтичных поручительств

11 января 2024, 07:45
Фото: Midjourney
Корпорация МСП довела до банков 25 миллиардов рублей в рамках механизма «зонтичных» поручительств для представителей сегмента малого и среднего предпринимательства на первый квартал 2024 года.

Предприниматели смогут под поручительства получить в банках-партнерах не менее 50 миллиардов рублей кредитных средств. Для МСП они бесплатны и предоставляются в 19 банках.

По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, одной из задач «зонтичных» поручительств является повышение доступности кредитных средств для предпринимателей, чтобы им было проще привлекать их в бизнес, пишет РИА Новости. Среди запросов малого и среднего предпринимательства доступность льготного финансирования стоит на первом месте. По аналитическим данным Корпорации МСП и Минэкономразвития, предприниматели, которые получают финансовую поддержку, в 6 раз реже закрывают свои компании спустя 3 года. А через год после получения финансовой поддержки они имеют более высокие показатели в сравнении с МСП, которые не воспользовались ею.

«Поэтому, безусловно, финансовая поддержка оказывает существенное влияние на развитие сектора МСП и повышает доступность заемного финансирования», — отметил Исаевич.

Напомним, «зонтичные» поручительства Корпорации МСП покрывают до 50% от суммы банковского кредита и дают возможность получить его предпринимателю даже при отсутствии необходимого залога. Сумма одного поручительства может достигать 1 миллиарда рублей при условии, что срок кредитования будет составлять не более 15 лет. «Зонтичный» механизм можно использовать при обеспечении по кредитам малого и среднего бизнеса на инвестиционные цели, для пополнения оборотных средств, развития предприятия или рефинансирования кредита предприятиями малого и среднего бизнеса.

Введение механизма «зонтичных» поручительств было поручено президентом Российской Федерации в 2021 году и реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», куратором которого выступает первый вице-премьер Андрей Белоусов.

#Общество
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