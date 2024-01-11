До марта 2024 года МСП привлечет свыше 50 млрд рублей за счет зонтичных поручительств

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
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Предприниматели смогут под поручительства получить в банках-партнерах не менее 50 миллиардов рублей кредитных средств. Для МСП они бесплатны и предоставляются в 19 банках.
По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, одной из задач «зонтичных» поручительств является повышение доступности кредитных средств для предпринимателей, чтобы им было проще привлекать их в бизнес, пишет РИА Новости. Среди запросов малого и среднего предпринимательства доступность льготного финансирования стоит на первом месте. По аналитическим данным Корпорации МСП и Минэкономразвития, предприниматели, которые получают финансовую поддержку, в 6 раз реже закрывают свои компании спустя 3 года. А через год после получения финансовой поддержки они имеют более высокие показатели в сравнении с МСП, которые не воспользовались ею.
«Поэтому, безусловно, финансовая поддержка оказывает существенное влияние на развитие сектора МСП и повышает доступность заемного финансирования», — отметил Исаевич.
Напомним, «зонтичные» поручительства Корпорации МСП покрывают до 50% от суммы банковского кредита и дают возможность получить его предпринимателю даже при отсутствии необходимого залога. Сумма одного поручительства может достигать 1 миллиарда рублей при условии, что срок кредитования будет составлять не более 15 лет. «Зонтичный» механизм можно использовать при обеспечении по кредитам малого и среднего бизнеса на инвестиционные цели, для пополнения оборотных средств, развития предприятия или рефинансирования кредита предприятиями малого и среднего бизнеса.
Введение механизма «зонтичных» поручительств было поручено президентом Российской Федерации в 2021 году и реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», куратором которого выступает первый вице-премьер Андрей Белоусов.