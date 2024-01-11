До марта 2024 года МСП привлечет свыше 50 млрд рублей за счет зонтичных поручительств

По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, одной из задач «зонтичных» поручительств является повышение доступности кредитных средств для предпринимателей, чтобы им было проще привлекать их в бизнес, пишет РИА Новости. Среди запросов малого и среднего предпринимательства доступность льготного финансирования стоит на первом месте. По аналитическим данным Корпорации МСП и Минэкономразвития, предприниматели, которые получают финансовую поддержку, в 6 раз реже закрывают свои компании спустя 3 года. А через год после получения финансовой поддержки они имеют более высокие показатели в сравнении с МСП, которые не воспользовались ею.