Два человека погибли в ДТП с маршруткой, ехавшей до Новосибирска

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
Вечером 10 января в Марьяновском районе Омской области произошло серьезное ДТП. По первоначальной информации, микроавтобус с 13 рабочими, которые возвращались с работы, двигался по маршруту из Тюмени в Новосибирск и столкнулся с грузовиком.
Предварительно, автомобиль «Ситроен» выехал на встречную полосу дороги в районе деревни Александровки и столкнулся с большегрузом «Скания». В результате столкновения один пассажир микроавтобуса погиб на месте, а водитель скончался в больнице.
Пять человек были доставлены в больницу, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Остальные отказались от госпитализации и получили медицинскую помощь на месте. В настоящее проводится проверка.