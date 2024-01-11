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Погибли люди

Два человека погибли в ДТП с маршруткой, ехавшей до Новосибирска

11 января 2024, 06:19
Фото: 1MI
Погибли люди
В результате столкновения микроавтобуса с большегрузом на трассе Тюмень-Новосибирск погибли двое человек, еще пятерых госпитализировали, трое из них в тяжелом состоянии.

Вечером 10 января в Марьяновском районе Омской области произошло серьезное ДТП. По первоначальной информации, микроавтобус с 13 рабочими, которые возвращались с работы, двигался по маршруту из Тюмени в Новосибирск и столкнулся с грузовиком.

Предварительно, автомобиль «Ситроен» выехал на встречную полосу дороги в районе деревни Александровки и столкнулся с большегрузом «Скания». В результате столкновения один пассажир микроавтобуса погиб на месте, а водитель скончался в больнице.

Пять человек были доставлены в больницу, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Остальные отказались от госпитализации и получили медицинскую помощь на месте. В настоящее проводится проверка.

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