Экстренно севший в поле под Новосибирском самолет разберут на металлолом

Такое решение было принято после проведения ряда исследований. Эксперты пришли к выводу, что не имеет смысла продолжать попытки спасти самолёт, так как это будет нерентабельно с финансовой точки зрения. Вместо этого самолёт будет разрезан, ценные технические детали извлекут и вывезут с поля возле села Убинское.