Экстренно севший в поле под Новосибирском самолет разберут на металлолом

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
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Updated Сегодня, 06:48
Судно «Уральских авиалиний», которое аварийно приземлилось в поле с пшеницей в Убинском районе Новосибирской области в прошлом году, будет разобрано на металлолом. Эту информацию сообщает телеграм-канал SHOT.
Такое решение было принято после проведения ряда исследований. Эксперты пришли к выводу, что не имеет смысла продолжать попытки спасти самолёт, так как это будет нерентабельно с финансовой точки зрения. Вместо этого самолёт будет разрезан, ценные технические детали извлекут и вывезут с поля возле села Убинское.
Напомним, что 12 сентября 2023 года Airbus A320 «Уральских авиалиний», выполнявший рейс Сочи — Омск, совершил аварийную посадку в Новосибирской области. Пилоты подали тревожный сигнал из-за неисправности гидравлической системы и приняли решение сесть в Новосибирске, но они приземлились на поле. На борту находились шесть членов экипажа и 161 пассажир, никто не пострадал.