Финансовый эксперт рассказал о самых выгодных инвестициях для новосибирцев

Индекс Мосбиржи ожидается в 3500-3600 пунктов, что в полтора-два раза меньше аналогичных показателей 2023 года. Это сдвигает доходность по российским акциям в направлении процентов по депозитам и облигациям, что позволит сформировать инвестиционный портфель на основании среднесрочных депозитов и долевыми ценными бумагами. Одновременно с этим есть смысл усилить финансовую «подушку» в виде банковских депозитов.