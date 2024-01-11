Финансовый эксперт рассказал о самых выгодных инвестициях для новосибирцев

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Игорь Степанов отметил, что 2023 год стал одним из самых успешных для частных инвесторов в новейшей истории России.
«Одна из причин — хороший рост стоимости акций российских компаний. Индикатор увеличился почти на 44%», — рассказал эксперт Infopro54.
Благодаря сложившимся показателям инвестиции в долевой капитал отечественного бизнеса оказались весьма выгодными. Валюта в рублевом эквиваленте подорожала на 30%. Одновременно с этим инвестиции в форме банковских депозитов принесли не более 10% дохода.
Наступивший год может оказаться выгодным для начинающих инвесторов. Это связано с ростом бюджетных расходов на укрепление российской экономики и сохранение стабильного курса рубля. Благодаря этому экономическая ситуация останется стабильной уже в первом квартале.
Индекс Мосбиржи ожидается в 3500-3600 пунктов, что в полтора-два раза меньше аналогичных показателей 2023 года. Это сдвигает доходность по российским акциям в направлении процентов по депозитам и облигациям, что позволит сформировать инвестиционный портфель на основании среднесрочных депозитов и долевыми ценными бумагами. Одновременно с этим есть смысл усилить финансовую «подушку» в виде банковских депозитов.