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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

Многие инвестиции для новосибирцев окажутся весьма выгодными

Финансовый эксперт рассказал о самых выгодных инвестициях для новосибирцев

11 января 2024, 13:04
Фото: 1MI
Многие инвестиции для новосибирцев окажутся весьма выгодными

Стали известны самые выгодные инвестиции для новосибирцев в 2024 году

Частные инвестиции могут принести доход многим новосибирцам. Финансовый эксперт Игорь Степанов рассказал, какие из них будут наиболее выгодны в 2024 году.

Какие инвестиции принесли выгоду в 2023 году

Игорь Степанов отметил, что 2023 год стал одним из самых успешных для частных инвесторов в новейшей истории России.

«Одна из причин — хороший рост стоимости акций российских компаний. Индикатор увеличился почти на 44%», — рассказал эксперт Infopro54.

Благодаря сложившимся показателям инвестиции в долевой капитал отечественного бизнеса оказались весьма выгодными. Валюта в рублевом эквиваленте подорожала на 30%. Одновременно с этим инвестиции в форме банковских депозитов принесли не более 10% дохода.

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Какие инвестиции будут выгодны в 2024 году

Наступивший год может оказаться выгодным для начинающих инвесторов. Это связано с ростом бюджетных расходов на укрепление российской экономики и сохранение стабильного курса рубля. Благодаря этому экономическая ситуация останется стабильной уже в первом квартале.

Индекс Мосбиржи ожидается в 3500-3600 пунктов, что в полтора-два раза меньше аналогичных показателей 2023 года. Это сдвигает доходность по российским акциям в направлении процентов по депозитам и облигациям, что позволит сформировать инвестиционный портфель на основании среднесрочных депозитов и долевыми ценными бумагами. Одновременно с этим есть смысл усилить финансовую «подушку» в виде банковских депозитов.

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