Как менялся четвертый мост в Новосибирске: 44 лучших фото строительства

В среду, 10 января, группа «ВИС» сообщила: завершен демонтаж двух башенных кранов, которые были задействованы в строительстве 114-метрового пилона моста через Обь. Работы проводились в дни новогодних каникул.



Центральный мост станет четвертым автомобильным мостом в Новосибирске и первой платной переправой в городе. В конце минувшего года вокруг стройки вспыхнул скандал, который, кажется, в итоге не привел к серьезным последствиям. Мы же сегодня решили вспомнить, как выглядела стройплощадка одного из самых крупных инфраструктурных объектов региона от начала работ до настоящего времени.



Напомним, мостовой переход строят в рамках концессионного соглашения, которое правительство Новосибирской области заключило с группой «ВИС».