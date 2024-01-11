Как менялся четвертый мост в Новосибирске: 44 лучших фото строительства

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
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Updated Сегодня, 05:22
В среду, 10 января, группа «ВИС» сообщила: завершен демонтаж двух башенных кранов, которые были задействованы в строительстве 114-метрового пилона моста через Обь. Работы проводились в дни новогодних каникул.
Центральный мост станет четвертым автомобильным мостом в Новосибирске и первой платной переправой в городе. В конце минувшего года вокруг стройки вспыхнул скандал, который, кажется, в итоге не привел к серьезным последствиям. Мы же сегодня решили вспомнить, как выглядела стройплощадка одного из самых крупных инфраструктурных объектов региона от начала работ до настоящего времени.
Напомним, мостовой переход строят в рамках концессионного соглашения, которое правительство Новосибирской области заключило с группой «ВИС».
Устройство свай было начато с опоры №4 на левом берегу реки. Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергей Ставицкий завляет журналистам, что сложностей на данном этапе нет: всё идёт в соответствии с графиком, финансирование обеспечено. По его словам, техническое движение по четвертому мосту можно будет открыть в четвертом квартале 2022 года. Стоимость объекта тогда оценивалась в 37 млрд рублей.
Работа на стройплощадке кипит все лето, каркас автомобильной эстакады подбирается непосредственно к левому берегу Оби. И в начале ноября подрядчик приступает к сооружению опор в речном русле. Для этого с помощью судов специального технического флота на воду доставлены буровая установка Bauer BG33, грузоподъёмные краны и необходимое оборудование.
Получено 9 разрешений на строительство всех основных объектов мостовой инфраструктуры, включая сам мост, эстакады основного хода, надземные пешеходные переходы, тоннель через железнодорожные пути Транссибирской магистрали и реконструкцию Зыряновского путепровода. Всего на стройплощадке задействовано свыше 450 строителей и специалистов и 68 единиц спецтехники.
К концу 2020 года общая готовность объекта превышает 20%, рапортуют в группе «ВИС».
По состоянию на 30 декабря выполнено устройство 147 буронабивных свай в русле реки и на обоих берегах, включая 21 сваю для будущего пилона моста. Смонтировано тело 10 опор, ведётся укрупнительная сборка металлоконструкций пролётных строений.
27 марта 2021 года дан старт началу работ по надвижке пролётного строения моста через Обь. Символическую команду о начале этого этапа отдал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
«Все условия для выполнения задачи по пуску технического движения в 2022 году выполняются. Своевременно осуществляется финансирование, привлекается достаточное количество специалистов для реализации опережающего графика строительства четвертого моста в Новосибирске», — заявил глава региона.
На следующий день группа «ВИС» сообщает: строительство моста подорожало на 7,3 млрд рублей и теперь составляет 44,3 млрд руб. При этом объем средств, которые выделены из федерального бюджета, остался прежним. Финансирование составляет 26,2 млрд руб. Еще 3,5 млрд руб. выделит Новосибирская область. Инвестор вложит 14,6 млрд руб.
Звучит объяснение: стоимость, зафиксированная в концессионном соглашении, не изменилась. Но, мол, там она была указана без НДС. А новая цифра просто учитывает налог, выплата которого ложится на плечи концессионера.
В мае масштабные работы развернулись на правом берегу в районе парка Городское начало. Продолжается сооружение фундамента пилона моста. Это самое масштабное сооружение мостовой переправы высотой 114 метров. Пилон в виде буквы «Н» с помощью вантовых конструкций будет удерживать металлическое пролётное строение моста длиной 380,63 метра.
В начале сентября-2021 группа «ВИС» сообщает, что полетное строение переправы смонтировано 42,5% от общей длины пролёта над руслом Оби. Региональный Минтрас, в свою очередь, впервые признает отставание от графика работ. Чиновники ссылаются на дефицит рабочих из-за пандемии коронавируса и подорожание всех стройматериалов.
В декабре происходит несколько знаковых событий — пролет достиг правого берега. Начата сборка вантового пролётного строения.
«Все работы ведутся в соответствии с обозначенными сроками, в том числе в рамках поручения вице-премьера Марата Хуснуллина открыть техническое движение в 2022 году. График составлен на год вперёд», — комментирует губернатор Травников.
В конце марта 2022 года полностью завершена надвижка пролетов моста.
«Возводимый группой „ВИС“ в Новосибирске мостовой переход — один из самых масштабных транспортных объектов в стране. Несмотря на сложности, с которыми столкнулась российская экономика, реализация проекта идёт по плану, строительные работы не останавливались ни на один день», — рассказал генеральный директор группы «ВИС» Дмитрий Доев.
В августе на левом берегу развёрнуто масштабное строительство транспортной развязки — сооружение съездов-эстакад и подпорных стен, а также вынос инженерных коммуникаций. Работы ведутся одновременно на 6 съездах. Всего левобережная транспортная развязка включает 25 съездов, 4 надземных пешеходных перехода, 9 сталежелезобетонных пролётных строений. Это самое масштабное инженерное сооружение данного типа на территории России.
Огромные пробки сковали площади Труда и Энергетиков, где движение из-за строительных работ и раньше было серьезно затруднено. На место даже выезжали с проверкой представители прокуратуры. Увы, вывод был неутешителен: «кольцо ада» исчезнет только после завершения строительства развязки.
В ноябре завершена установка в проектное положение верхней перемычки пилона. Конструкция общим весом около 160 тонн в несколько этапов была поднята на высоту 67,6 метров.
Власти обещают — ввод в эксплуатацию намечен на конец 2023 года.
В декабре приходит известие о том, что общая стоимость возведения моста взлетела до 44,7 млрд рублей, удорожание проекта будет компенсировано за счет федеральных средств.
В феврале горожан шокировал пожар на строящемся пилоне. Вспыхнула деревянная опалубка на высоте 106 м. Предполагается, что причиной возгорания стала дизельная тепловая пушка. Ликвидировали пламя за полчаса. Пострадавших нет — рабочие успели покинуть объект.
Конец марта 2023 года — завершение строительства пилона. На стройке работают более 1 тысячи человек. Министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский обещает — автомобильное движение по переправе будет открыто до конца года.
В конце августа завершены работы по монтажу вантовой системы моста. Смонтированы все 35 пар — 70 вант. Общая длина 70 вант — около девяти километров. Самая длинная из них — 235 метров, самая короткая — 63 метра.
«Завершение этого этапа — одно из самых значимых событий проекта», — заявил тогда первый заместитель генерального директора группы «ВИС» Сергей Юдин.
Скандал разразился в конце ноября. Концессионер заявил, что работы на стройке недофинансированы областным правительсттвом, поэтому объект не готов. Чиновники обвинили коммерсантов в невыполнении условий договора, поэтому, мол, и денег нет. Срок сдачи перенесли на конец 2024 года.
«К настоящему времени строительная готовность мостового перехода составляет 85%, уже уложено дорожное покрытие, осталось выполнить небольшой объём работ по покраске пилона и пролётных строений, установке мачт освещения и нанесению дорожной разметки», — говорится в сообщении, которое пресс-служба группы «ВИС» распространила 10 января 2024 года.