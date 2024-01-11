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Published Сегодня, 05:20

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Сейчас готовность переправы составляет 85%

Как менялся четвертый мост в Новосибирске: 44 лучших фото строительства

11 января 2024, 05:20
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Сейчас готовность переправы составляет 85%

История возведения четвертого моста в Новосибирске в 44 фото

Группа «ВИС» обещает достроить четвертый «Центральный» автомобильный мост через Обь в Новосибирске в 2024 году. Мы отобрали 44 фото с самого начала строительства, которые иллюстрируют главные и этапные изменения изрядно затянувшейся крупнейшей стройки региона.

В среду, 10 января, группа «ВИС» сообщила: завершен демонтаж двух башенных кранов, которые были задействованы в строительстве 114-метрового пилона моста через Обь. Работы проводились в дни новогодних каникул.

Центральный мост станет четвертым автомобильным мостом в Новосибирске и первой платной переправой в городе. В конце минувшего года вокруг стройки вспыхнул скандал, который, кажется, в итоге не привел к серьезным последствиям. Мы же сегодня решили вспомнить, как выглядела стройплощадка одного из самых крупных инфраструктурных объектов региона от начала работ до настоящего времени.

Напомним, мостовой переход строят в рамках концессионного соглашения, которое правительство Новосибирской области заключило с группой «ВИС».

Активная фаза строительства началась в конце апреля 2020 годаАктивная фаза строительства началась в конце апреля 2020 года
Активная фаза строительства началась в конце апреля 2020 годаАктивная фаза строительства началась в конце апреля 2020 года
Активная фаза строительства началась в конце апреля 2020 годаАктивная фаза строительства началась в конце апреля 2020 года
Активная фаза строительства началась в конце апреля 2020 года
Фото: vis-group.ru

Устройство свай было начато с опоры №4 на левом берегу реки. Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергей Ставицкий завляет журналистам, что сложностей на данном этапе нет: всё идёт в соответствии с графиком, финансирование обеспечено. По его словам, техническое движение по четвертому мосту можно будет открыть в четвертом квартале 2022 года. Стоимость объекта тогда оценивалась в 37 млрд рублей.

Уже осенью 2020 начинается возведение опор в русле ОбиУже осенью 2020 начинается возведение опор в русле Оби
Уже осенью 2020 начинается возведение опор в русле Оби
Фото: vis-group.ru

Работа на стройплощадке кипит все лето, каркас автомобильной эстакады подбирается непосредственно к левому берегу Оби. И в начале ноября подрядчик приступает к сооружению опор в речном русле. Для этого с помощью судов специального технического флота на воду доставлены буровая установка Bauer BG33, грузоподъёмные краны и необходимое оборудование.

Получено 9 разрешений на строительство всех основных объектов мостовой инфраструктуры, включая сам мост, эстакады основного хода, надземные пешеходные переходы, тоннель через железнодорожные пути Транссибирской магистрали и реконструкцию Зыряновского путепровода. Всего на стройплощадке задействовано свыше 450 строителей и специалистов и 68 единиц спецтехники.

В Минтрансе раскрыли стоимость проезда по новому четвертому мосту в Новосибирске
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За неполный год выполнено более 20% плановых работЗа неполный год выполнено более 20% плановых работ
За неполный год выполнено более 20% плановых работЗа неполный год выполнено более 20% плановых работ
За неполный год выполнено более 20% плановых работЗа неполный год выполнено более 20% плановых работ
За неполный год выполнено более 20% плановых работ
Фото: vis-group.ru

К концу 2020 года общая готовность объекта превышает 20%, рапортуют в группе «ВИС».
По состоянию на 30 декабря выполнено устройство 147 буронабивных свай в русле реки и на обоих берегах, включая 21 сваю для будущего пилона моста. Смонтировано тело 10 опор, ведётся укрупнительная сборка металлоконструкций пролётных строений.

Ключевые слова стройки 2021 года — «надвижка» и «подорожание»Ключевые слова стройки 2021 года — «надвижка» и «подорожание»
Ключевые слова стройки 2021 года - "надвижка" и "подорожание"Ключевые слова стройки 2021 года - "надвижка" и "подорожание"
Ключевые слова стройки 2021 года - "надвижка" и "подорожание"Ключевые слова стройки 2021 года - "надвижка" и "подорожание"
Ключевые слова стройки 2021 года — «надвижка» и «подорожание»
Фото: vis-group.ru

27 марта 2021 года дан старт началу работ по надвижке пролётного строения моста через Обь. Символическую команду о начале этого этапа отдал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

«Все условия для выполнения задачи по пуску технического движения в 2022 году выполняются. Своевременно осуществляется финансирование, привлекается достаточное количество специалистов для реализации опережающего графика строительства четвертого моста в Новосибирске», — заявил глава региона.

На следующий день группа «ВИС» сообщает: строительство моста подорожало на 7,3 млрд рублей и теперь составляет 44,3 млрд руб. При этом объем средств, которые выделены из федерального бюджета, остался прежним. Финансирование составляет 26,2 млрд руб. Еще 3,5 млрд руб. выделит Новосибирская область. Инвестор вложит 14,6 млрд руб.

Звучит объяснение: стоимость, зафиксированная в концессионном соглашении, не изменилась. Но, мол, там она была указана без НДС. А новая цифра просто учитывает налог, выплата которого ложится на плечи концессионера.

Все благоустройство парка Городское начало обещают восстановить после завершения строительстваВсе благоустройство парка Городское начало обещают восстановить после завершения строительства
Все благоустройство парка Городское начало обещают восстановить после завершения строительстваВсе благоустройство парка Городское начало обещают восстановить после завершения строительства
Все благоустройство парка Городское начало обещают восстановить после завершения строительстваВсе благоустройство парка Городское начало обещают восстановить после завершения строительства
Все благоустройство парка Городское начало обещают восстановить после завершения строительства
Фото: vis-group.ru

В мае масштабные работы развернулись на правом берегу в районе парка Городское начало. Продолжается сооружение фундамента пилона моста. Это самое масштабное сооружение мостовой переправы высотой 114 метров. Пилон в виде буквы «Н» с помощью вантовых конструкций будет удерживать металлическое пролётное строение моста длиной 380,63 метра.

Схема движения по 25 съездам левобережной развязки 4 моста в Новосибирске — карта
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Пролётное строение моста смонтировано более чем на 40%Пролётное строение моста смонтировано более чем на 40%
Пролётное строение моста смонтировано более чем на 40%Пролётное строение моста смонтировано более чем на 40%
Пролётное строение моста смонтировано более чем на 40%
Фото: vis-group.ru

В начале сентября-2021 группа «ВИС» сообщает, что полетное строение переправы смонтировано 42,5% от общей длины пролёта над руслом Оби. Региональный Минтрас, в свою очередь, впервые признает отставание от графика работ. Чиновники ссылаются на дефицит рабочих из-за пандемии коронавируса и подорожание всех стройматериалов.

Пока кажется, что все первоначальные планы будут выполнены в срокПока кажется, что все первоначальные планы будут выполнены в срок
Пока кажется, что все первоначальные планы будут выполнены в срокПока кажется, что все первоначальные планы будут выполнены в срок
Пока кажется, что все первоначальные планы будут выполнены в срокПока кажется, что все первоначальные планы будут выполнены в срок
Пока кажется, что все первоначальные планы будут выполнены в срок
Фото: vis-group.ru

В декабре происходит несколько знаковых событий — пролет достиг правого берега. Начата сборка вантового пролётного строения.

«Все работы ведутся в соответствии с обозначенными сроками, в том числе в рамках поручения вице-премьера Марата Хуснуллина открыть техническое движение в 2022 году. График составлен на год вперёд», — комментирует губернатор Травников.
Тем временем, аудиторы Контрольно-счетой палаты уже заявили о невозможности построить мост в срокТем временем, аудиторы Контрольно-счетой палаты уже заявили о невозможности построить мост в срок
Тем временем, аудиторы Контрольно-счетой палаты уже заявили о невозможности построить мост в срокТем временем, аудиторы Контрольно-счетой палаты уже заявили о невозможности построить мост в срок
Тем временем, аудиторы Контрольно-счетой палаты уже заявили о невозможности построить мост в срокТем временем, аудиторы Контрольно-счетой палаты уже заявили о невозможности построить мост в срок
Тем временем, аудиторы Контрольно-счетой палаты уже заявили о невозможности построить мост в срок
Фото: vis-group.ru
В конце марта 2022 года полностью завершена надвижка пролетов моста.

«Возводимый группой „ВИС“ в Новосибирске мостовой переход — один из самых масштабных транспортных объектов в стране. Несмотря на сложности, с которыми столкнулась российская экономика, реализация проекта идёт по плану, строительные работы не останавливались ни на один день», — рассказал генеральный директор группы «ВИС» Дмитрий Доев.
Автомобильные пробки в Левобережье достигают своего пикаАвтомобильные пробки в Левобережье достигают своего пика
Автомобильные пробки в Левобережье достигают своего пикаАвтомобильные пробки в Левобережье достигают своего пика
Автомобильные пробки в Левобережье достигают своего пикаАвтомобильные пробки в Левобережье достигают своего пика
Автомобильные пробки в Левобережье достигают своего пика
Фото: vis-group.ru

В августе на левом берегу развёрнуто масштабное строительство транспортной развязки — сооружение съездов-эстакад и подпорных стен, а также вынос инженерных коммуникаций. Работы ведутся одновременно на 6 съездах. Всего левобережная транспортная развязка включает 25 съездов, 4 надземных пешеходных перехода, 9 сталежелезобетонных пролётных строений. Это самое масштабное инженерное сооружение данного типа на территории России.

«Кольцо ада» 2024: продлены ограничения движения на пл. Энергетиков Новосибирска
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После начачала масштабных работ по возведению развязки за площадью Труда закрепилось название «кольцо ада»После начачала масштабных работ по возведению развязки за площадью Труда закрепилось название «кольцо ада»
После начачала масштабных работ по возведению развязки за площадью Труда закрепилось название "кольцо ада"После начачала масштабных работ по возведению развязки за площадью Труда закрепилось название "кольцо ада"
После начачала масштабных работ по возведению развязки за площадью Труда закрепилось название «кольцо ада»
Фото: atas.info

Огромные пробки сковали площади Труда и Энергетиков, где движение из-за строительных работ и раньше было серьезно затруднено. На место даже выезжали с проверкой представители прокуратуры. Увы, вывод был неутешителен: «кольцо ада» исчезнет только после завершения строительства развязки.

Со стороны депутатов разных уровней все громче звучит критика в адрес «ВИС» — крепнут сомнения в срыве сроков строительстваСо стороны депутатов разных уровней все громче звучит критика в адрес «ВИС» — крепнут сомнения в срыве сроков строительства
Со стороны депутатов разных уровней все громче звучит критика в адрес «ВИС» — крепнут сомнения в срыве сроков строительства
Фото: vis-group.ru

В ноябре завершена установка в проектное положение верхней перемычки пилона. Конструкция общим весом около 160 тонн в несколько этапов была поднята на высоту 67,6 метров.

Власти обещают — ввод в эксплуатацию намечен на конец 2023 года.

В декабре приходит известие о том, что общая стоимость возведения моста взлетела до 44,7 млрд рублей, удорожание проекта будет компенсировано за счет федеральных средств.

Это одно из самых заметных, но не единственное ЧП на стройке мостаЭто одно из самых заметных, но не единственное ЧП на стройке моста
Это одно из самых заметных, но не единственное ЧП на стройке мостаЭто одно из самых заметных, но не единственное ЧП на стройке моста
Это одно из самых заметных, но не единственное ЧП на стройке моста
Фото: АСТ-54

В феврале горожан шокировал пожар на строящемся пилоне. Вспыхнула деревянная опалубка на высоте 106 м. Предполагается, что причиной возгорания стала дизельная тепловая пушка. Ликвидировали пламя за полчаса. Пострадавших нет — рабочие успели покинуть объект.

Высота пилона — 114 метровВысота пилона — 114 метров
Высота пилона - 114 метровВысота пилона - 114 метров
Высота пилона — 114 метров
Фото: vis-group.ru

Конец марта 2023 года — завершение строительства пилона. На стройке работают более 1 тысячи человек. Министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский обещает — автомобильное движение по переправе будет открыто до конца года.

О невозможности соблюденя сроков строительства неофициально уже говорят на всех уровнях региональной властиО невозможности соблюденя сроков строительства неофициально уже говорят на всех уровнях региональной власти
О невозможности соблюденя сроков строительства неофициально уже говорят на всех уровнях региональной властиО невозможности соблюденя сроков строительства неофициально уже говорят на всех уровнях региональной власти
О невозможности соблюденя сроков строительства неофициально уже говорят на всех уровнях региональной властиО невозможности соблюденя сроков строительства неофициально уже говорят на всех уровнях региональной власти
О невозможности соблюденя сроков строительства неофициально уже говорят на всех уровнях региональной власти
Фото: vis-group.ru

В конце августа завершены работы по монтажу вантовой системы моста. Смонтированы все 35 пар — 70 вант. Общая длина 70 вант — около девяти километров. Самая длинная из них — 235 метров, самая короткая — 63 метра.

«Завершение этого этапа — одно из самых значимых событий проекта», — заявил тогда первый заместитель генерального директора группы «ВИС» Сергей Юдин.

Региональное правительство и группа "ВИС" обвинили друг другу в срыве сроков строительстваРегиональное правительство и группа "ВИС" обвинили друг другу в срыве сроков строительства
Региональное правительство и группа «ВИС» обвинили друг другу в срыве сроков строительстваРегиональное правительство и группа «ВИС» обвинили друг другу в срыве сроков строительства
Региональное правительство и группа "ВИС" обвинили друг другу в срыве сроков строительстваРегиональное правительство и группа "ВИС" обвинили друг другу в срыве сроков строительства
Региональное правительство и группа "ВИС" обвинили друг другу в срыве сроков строительства
Фото: vis-group.ru

Скандал разразился в конце ноября. Концессионер заявил, что работы на стройке недофинансированы областным правительсттвом, поэтому объект не готов. Чиновники обвинили коммерсантов в невыполнении условий договора, поэтому, мол, и денег нет. Срок сдачи перенесли на конец 2024 года.

С четвертого моста нет съездов на Большевистскую и Красный проспект — карта развязки
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Не исключено, что строительство моста снова подорожаетНе исключено, что строительство моста снова подорожает
Не исключено, что строительство моста снова подорожает
Фото: vis-group.ru
«К настоящему времени строительная готовность мостового перехода составляет 85%, уже уложено дорожное покрытие, осталось выполнить небольшой объём работ по покраске пилона и пролётных строений, установке мачт освещения и нанесению дорожной разметки», — говорится в сообщении, которое пресс-служба группы «ВИС» распространила 10 января 2024 года.
В декабре-2023 группа «ВИС» позвала журналистов своими глазами увидеть, что происходит на стройке моста
Видео: atas.info
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