Кировский и Ленинский районы Новосибирска остались без отопления — когда дадут тепло

Posted Сегодня, 01:30
Published Сегодня, 01:30
Modified Сегодня, 03:09
Updated Сегодня, 03:09
Ночью 11 января в Новосибирске отключили отопление в более чем 100 домам. Как сообщили в СГК, теплоснабжения нет в двух районах.
Сейчас устраняется дефект на магистральной теплосети по улице Пархоменко. Работы планируется завершить сегодня к 20 часам. В контуре отключения — 104 дома и 13 социальных учреждений.
На период локализации дефекта также ограничено теплоснабжение ряда домов Ленинского и Кировского районов — ориентировочно до 17:00