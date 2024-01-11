atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:30

Published Сегодня, 01:30

Modified Сегодня, 03:09

Updated Сегодня, 03:09

Коммунальная авария произошла в Ленинском и Кировском районах Новосибирска

Кировский и Ленинский районы Новосибирска остались без отопления — когда дадут тепло

11 января 2024, 01:30
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Коммунальная авария произошла в Ленинском и Кировском районах Новосибирска

В СГК сообщили, когда дадут отопление после аварийного отключения в Новосибирске

Два района города остались ночью без отопления в Новосибирске. Когда дадут тепло?

Ночью 11 января в Новосибирске отключили отопление в более чем 100 домам. Как сообщили в СГК, теплоснабжения нет в двух районах.

Сейчас устраняется дефект на магистральной теплосети по улице Пархоменко. Работы планируется завершить сегодня к 20 часам. В контуре отключения — 104 дома и 13 социальных учреждений.

На период локализации дефекта также ограничено теплоснабжение ряда домов Ленинского и Кировского районов — ориентировочно до 17:00

Без отопления остались новосибирцы из-за аварии на теплотрассе
Узнать подробнее
Читайте также:
Трассу под Новосибирском закрыли почти на сутки из-за метелиЭкстренное предупреждение на 10 и 11 января объявили в Новосибирской области
#Новосибирск#Погода#Тепло#Отопление#Отключение#Эмилия Губарева#Авария в Новосибирске сегодня: 104 дома остались без отопления в мороз
Подпишитесь
Фото и видео. Что творится в Новосибирске на залитых водой после аварии улицах в мороз
Сегодня, 03:41
Без отопления остались новосибирцы из-за аварии на теплотрассе
Сегодня, 01:14
Коммунальная авария в Новосибирске: когда дадут тепло в жилые дома сообщило МЧС
Сегодня, 03:19
Как менялся четвертый мост в Новосибирске: 44 лучших фото строительства
Сегодня, 05:20
Удалить «вредоносное приложение» 2ГИС требуют от новосибирцев
Сегодня, 02:21
Риск Тимура Саттарова: что известно о застройщике площади Маркса в Новосибирске
Вчера, 01:36