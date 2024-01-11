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Аварию устраняют

Коммунальная авария в Новосибирске: когда дадут тепло в жилые дома сообщило МЧС

11 января 2024, 03:19
Фото: МАСС
Аварию устраняют

МЧС сообщило, когда ликвидируют аварию и дадут тепло в дома Новосибирска

Жители левобережья в Новосибирске остались без отопления из-за аварии на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. В ночь на 11 января 2024 года в городе произошло несколько аварийных отключений. Когда устранят коммунальную аварию?

В ночь на 11 января произошла авария в Ленинском районе Новосибирска. По информации СГК, более 100 жилых домов остались без отопления и горячей воды из-за проблемы с магистральной теплосетью на улице Пархоменко.

Сибирская генерирующая компания заявила, что уже проводятся работы по устранению дефекта на магистральной теплосети. Планируется завершить эти работы к 20:00 сегодняшнего дня, что подтвердили и в МЧС.

В результате аварии без тепла и горячей воды оказались 104 дома и 13 социальных учреждений. Теплоснабжение временно ограничено в Ленинском и Кировском районах примерно до 17:00.

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#Происшествия#Новосибирск#Авария#Отопление#Горячая вода#Жилые дома#Эмилия Губарева#Кировский район#Теплоснабжение#Ленинский район#Авария в Новосибирске сегодня: 104 дома остались без отопления в мороз
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