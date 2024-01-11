Коммунальная авария в Новосибирске: когда дадут тепло в жилые дома сообщило МЧС

Posted Сегодня, 03:19
Published Сегодня, 03:19
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
В ночь на 11 января произошла авария в Ленинском районе Новосибирска. По информации СГК, более 100 жилых домов остались без отопления и горячей воды из-за проблемы с магистральной теплосетью на улице Пархоменко.
Сибирская генерирующая компания заявила, что уже проводятся работы по устранению дефекта на магистральной теплосети. Планируется завершить эти работы к 20:00 сегодняшнего дня, что подтвердили и в МЧС.
В результате аварии без тепла и горячей воды оказались 104 дома и 13 социальных учреждений. Теплоснабжение временно ограничено в Ленинском и Кировском районах примерно до 17:00.