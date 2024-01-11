Коммунальная авария в Новосибирске: когда дадут тепло в жилые дома сообщило МЧС

МЧС сообщило, когда ликвидируют аварию и дадут тепло в дома Новосибирска

Жители левобережья в Новосибирске остались без отопления из-за аварии на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. В ночь на 11 января 2024 года в городе произошло несколько аварийных отключений. Когда устранят коммунальную аварию?