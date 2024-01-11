Крупнейшую коммунальную аварию в Новосибирске прокомментировал губернатор

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
Главной задачей на данный момент является быстрое устранение последствий аварии, отметил глава региона. Власти области уже выделили достаточное количество ресурсов и сил для проведения этих работ. Финальный этап будет завершен к 21:00.
Губернатор также отметил, что некоторые дома уже подключены к запасным системам теплоснабжения. Однако потребуется значительная работа по подаче тепла во многоквартирные дома.
«Причина аварии, виновные руководители и специалисты будут обязательно определены в результате тщательного расследования, но сейчас главная задача — быстро завершить устранение ее последствий — в Новосибирске ближайшей ночью температура воздуха опустится до — 22 градусов».