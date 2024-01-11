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Posted Сегодня, 09:40

Published Сегодня, 09:40

Modified Сегодня, 09:42

Updated Сегодня, 09:42

Коммунальную аварию устраняют

Крупнейшую коммунальную аварию в Новосибирске прокомментировал губернатор

11 января 2024, 09:40
Фото: nso.ru
Коммунальную аварию устраняют
Губернатор Андрей Травников заявил о необходимости провести расследование для выявления причин и ответственных лиц, виновных в коммунальной аварии в Новосибирске.

Главной задачей на данный момент является быстрое устранение последствий аварии, отметил глава региона. Власти области уже выделили достаточное количество ресурсов и сил для проведения этих работ. Финальный этап будет завершен к 21:00.

Губернатор также отметил, что некоторые дома уже подключены к запасным системам теплоснабжения. Однако потребуется значительная работа по подаче тепла во многоквартирные дома.

«Причина аварии, виновные руководители и специалисты будут обязательно определены в результате тщательного расследования, но сейчас главная задача — быстро завершить устранение ее последствий — в Новосибирске ближайшей ночью температура воздуха опустится до — 22 градусов».
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