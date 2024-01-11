Мэрия назвала подробности отключения отопления на левом берегу Новосибирска

Posted Сегодня, 02:51
Published Сегодня, 02:51
Modified Сегодня, 03:08
Updated Сегодня, 03:08
По информации ЕДДС, ночью в 1.38 диспетчеру ООО «НТСК» поступило сообщение о дефекте на теплотрассе на левом берегу. В 1.40 сообщили о проливе воды на улицах Плахотного, 72 и 107. Бригады «НТСК» были направлены на место аварии.
В 2.48 поступила телефонограмма от «НТСК», в которой говорилось о необходимости принять меры для предотвращения замерзания системы отопления до 08:00 для потребителей Кировского и Ленинского районов. Затем было произведено оповещение руководства управляющих компаний, администрации районов и мэрии.
Рано утром оказались затоплены трамвайные пути возле дома на улице Троллейной, 18 (ООТ «Хлебзавод»). Были изменены маршруты трамваев №18 и №10. В 6.35 отключили отопление и горячее водоснабжение в 237 объектах Ленинского района для определения и устранения дефекта.
В 8 часов врио мэра Новосибирска Олег Клемешов провел совещание с профильными службами, специалистами департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, СГК и другими организациями.
По информации СГК, службы работают над устранением дефекта на главной теплосети на улице Пархоменко. Завершить работы планируется до 20:00 сегодня. На данный момент в зоне отключения находятся 104 дома и 13 социальных учреждений. Также, во время локализации дефекта ограничено теплоснабжение нескольких домов в Ленинском и Кировском районах до примерно 17:00.