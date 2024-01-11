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Published Сегодня, 02:51

Modified Сегодня, 03:08

Updated Сегодня, 03:08

Без тепла остались десятки домов

Мэрия назвала подробности отключения отопления на левом берегу Новосибирска

11 января 2024, 02:51
Фото: ГУ МЧС по НСО
Без тепла остались десятки домов
Ночью 11 января Ленинский и Кировский районы на левом берегу в Новосибирске остались без отопления. Хронику аварийного отключения назвали в мэрии.

По информации ЕДДС, ночью в 1.38 диспетчеру ООО «НТСК» поступило сообщение о дефекте на теплотрассе на левом берегу. В 1.40 сообщили о проливе воды на улицах Плахотного, 72 и 107. Бригады «НТСК» были направлены на место аварии.

В 2.48 поступила телефонограмма от «НТСК», в которой говорилось о необходимости принять меры для предотвращения замерзания системы отопления до 08:00 для потребителей Кировского и Ленинского районов. Затем было произведено оповещение руководства управляющих компаний, администрации районов и мэрии.

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Рано утром оказались затоплены трамвайные пути возле дома на улице Троллейной, 18 (ООТ «Хлебзавод»). Были изменены маршруты трамваев №18 и №10. В 6.35 отключили отопление и горячее водоснабжение в 237 объектах Ленинского района для определения и устранения дефекта.

В 8 часов врио мэра Новосибирска Олег Клемешов провел совещание с профильными службами, специалистами департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, СГК и другими организациями.

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По информации СГК, службы работают над устранением дефекта на главной теплосети на улице Пархоменко. Завершить работы планируется до 20:00 сегодня. На данный момент в зоне отключения находятся 104 дома и 13 социальных учреждений. Также, во время локализации дефекта ограничено теплоснабжение нескольких домов в Ленинском и Кировском районах до примерно 17:00.

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