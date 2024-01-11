Мэрия назвала подробности отключения отопления на левом берегу Новосибирска

По информации СГК, службы работают над устранением дефекта на главной теплосети на улице Пархоменко. Завершить работы планируется до 20:00 сегодня. На данный момент в зоне отключения находятся 104 дома и 13 социальных учреждений. Также, во время локализации дефекта ограничено теплоснабжение нескольких домов в Ленинском и Кировском районах до примерно 17:00.