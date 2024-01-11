Население Новосибирска 2024: сколько людей в Новосибирской области

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
На начало 2023 года численность населения Новосибирской области составила 2 794,3 тыс. человек — такую статистику предоставлял ранее Новосибирскстат. Численность сельского населения области уменьшилась на 1,9 тыс. человек (0,3%) и составила 566,5 тыс. человек.
При этом число городских жителей в регионе уменьшилось в 2022 году на 1,3 тыс. человек (на 0,1%) и на начало 2023 года составило 2227,8 тыс. человек. Что касается численности населения в Новосибирске, то по сравнению с 2022 годом, она снизилась на 0,8 тыс. человек (0,1%) и составила 1 635,3 тыс. человек. На долю новосибирцев приходится 73,4% всех городских жителей. Самым населенным районом столицы Сибири остается Ленинский район, за ним следуют Октябрьский и Калининский районы.
По данным сайта Bdex, в 2024 году в регионе проживает около 2 798 170 людей. Среди них есть дети дошкольного возраста, их количество составляет около 278 768 человек. Также в регионе проживает 331 233 подростка в возрасте от 7 до 17 лет. Число молодых людей, которым от 18 до 29 лет, составляет около 334 731 человека. Взрослых в возрасте от 30 до 60 лет насчитывается около 1 204 262 человека. Пожилых людей старше 60 лет в регионе проживает около 610 001 человек. Количество долгожителей, достигших 80-летнего возраста, составляет около 39 174 человека.