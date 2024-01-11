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Posted Сегодня, 04:27

Published Сегодня, 04:27

Modified Сегодня, 04:48

Updated Сегодня, 04:48

Ветер снес фасад

Последствия урагана: сильный ветер сорвал фасад дома в Новосибирске

11 января 2024, 04:27
Фото: Инцидент Новосибирск
Ветер снес фасад

Сильным ветром в Новосибирске сорвало обшивку дома на Пригородной

В Новосибирске и в области несколько дней сохраняется сильный ветер и метель. Во время ночного урагана, были зафиксированы первые происшествия.

10 и 11 января в Новосибирске объявляли штормовое предупреждение. Порывы ветра были настолько сильными, что снесли даже обшивку дома.

Инцидент произошел в ночь на 11 число. Как говорится в ВК-группе «Инцидент Новосибирск», со здания по адресу Пригородная, 21 сорвало фасад.

Последствия непогодыПоследствия непогоды
Последствия непогодыПоследствия непогоды
Последствия непогодыПоследствия непогоды
Последствия непогодыПоследствия непогоды
Последствия непогоды
Фото: Инцидент Новосибирск
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По предварительной информации, никто не пострадал. Новосибирцы в комментариях на ветер не грешат, а шутят над строителями: «Да просто…не соблюдены пропорции …между цементом и лапшой Доширак… Махмуд инструкцию неверно прочитал…»; «Вот что значит работа со скидкой».

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