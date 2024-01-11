Последствия урагана: сильный ветер сорвал фасад дома в Новосибирске

По предварительной информации, никто не пострадал. Новосибирцы в комментариях на ветер не грешат, а шутят над строителями: «Да просто…не соблюдены пропорции …между цементом и лапшой Доширак… Махмуд инструкцию неверно прочитал…»; «Вот что значит работа со скидкой».