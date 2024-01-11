Последствия урагана: сильный ветер сорвал фасад дома в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
Modified Сегодня, 04:48
Updated Сегодня, 04:48
10 и 11 января в Новосибирске объявляли штормовое предупреждение. Порывы ветра были настолько сильными, что снесли даже обшивку дома.
Инцидент произошел в ночь на 11 число. Как говорится в ВК-группе «Инцидент Новосибирск», со здания по адресу Пригородная, 21 сорвало фасад.
По предварительной информации, никто не пострадал. Новосибирцы в комментариях на ветер не грешат, а шутят над строителями: «Да просто…не соблюдены пропорции …между цементом и лапшой Доширак… Махмуд инструкцию неверно прочитал…»; «Вот что значит работа со скидкой».