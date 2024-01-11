Проезд по трассам Новосибирской области ограничили из-за жуткой метели

По данным Западно-Сибирского УГМС, ночью 11 января 2024 года ожидалась еще худшая погода во многих районах области. Особенно это касалось южных и центральных районов — Купинский, Баганский, Барабинский, Доволенский, Здвинский, Карасукский, Краснозерский, Убинский и Ордынский. Там прогнозировалось усиление ветра до 18-23 м/с с порывами до 33 и более м/с.