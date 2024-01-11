Проезд по трассам Новосибирской области ограничили из-за жуткой метели

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По данным Западно-Сибирского УГМС, ночью 11 января 2024 года ожидалась еще худшая погода во многих районах области. Особенно это касалось южных и центральных районов — Купинский, Баганский, Барабинский, Доволенский, Здвинский, Карасукский, Краснозерский, Убинский и Ордынский. Там прогнозировалось усиление ветра до 18-23 м/с с порывами до 33 и более м/с.
МЧС России по Новосибирской области рекомендовало жителям избегать поездок на трассы и выходить на улицу только при необходимости. В связи с непогодой, проезд ограничивали сразу на несколько трассах: К-17р «Новосибирск-Кочки-Павлодар», К-19р Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий, а также «Иртыш» Р254.
«В границах Новосибирской области ограничено движение пассажирского и грузового транспорта на всех федеральных (Р-254, Р-255, Р-256) ориентировочно до 6:00, на территориальных дорогах К-17Р и К-19Р до 4:00», — уточнили в ГИБДД.
«Ограничение введено в связи с неблагоприятными погодными условиями (метели, гололёд, сильный боковой ветер, ограничение видимости). Время ограничений может быть увеличено по причине действия неблагоприятных условий».
Последнее ограничение длилось до 7 утра 11 января. В случае чрезвычайной ситуации следует вызывать экстренные службы по единому номеру 112.