Прокуратура проверит аварийное отключение отопления в двух районах Новосибирска

Posted Сегодня, 02:18
Published Сегодня, 02:18
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Updated Сегодня, 02:20
Проверка проводится прокуратурой в связи с аварийным отключением теплоснабжения в Ленинском районе Новосибирска. Также тепла нет и в Кировском районе. Под отключение попали 104 дома и 13 социальных учреждений.
Сотрудники прокуратуры приехали на место аварии для координации действий по восстановлению теплоснабжения для населения. За процессом устранения аварии и восстановления теплоснабжения будут следить.
В ходе проверки прокуратура оценит действия ответственных лиц, связанные с подготовкой к отопительному периоду и устранением коммунальной аварии. Если будут обнаружены нарушения, то примут соответствующие меры.