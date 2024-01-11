atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:18

Published Сегодня, 02:18

Modified Сегодня, 02:20

Updated Сегодня, 02:20

Холодно в домах новосибирцев

Прокуратура проверит аварийное отключение отопления в двух районах Новосибирска

11 января 2024, 02:18
Фото: 1MI
Холодно в домах новосибирцев
На левобережье Новосибирска ночью 11 января отключили отопление в более чем 100 домах. Прокуратура начала проверку.

Проверка проводится прокуратурой в связи с аварийным отключением теплоснабжения в Ленинском районе Новосибирска. Также тепла нет и в Кировском районе. Под отключение попали 104 дома и 13 социальных учреждений.

Сотрудники прокуратуры приехали на место аварии для координации действий по восстановлению теплоснабжения для населения. За процессом устранения аварии и восстановления теплоснабжения будут следить.

В ходе проверки прокуратура оценит действия ответственных лиц, связанные с подготовкой к отопительному периоду и устранением коммунальной аварии. Если будут обнаружены нарушения, то примут соответствующие меры.

Кировский и Ленинский районы Новосибирска остались без отопления — когда дадут тепло
Узнать подробнее
Читайте также:
Без отопления остались новосибирцы из-за аварии на теплотрассеПроезд по трассам Новосибирской области ограничили из-за жуткой метелиЭкстренное предупреждение на 10 и 11 января объявили в Новосибирской области
#Новосибирск#Авария#Отопление#Прокуратура#Проверка#Эмилия Губарева#Коммунальная авария
Подпишитесь
Фото и видео. Что творится в Новосибирске на залитых водой после аварии улицах в мороз
Сегодня, 03:41
Без отопления остались новосибирцы из-за аварии на теплотрассе
Сегодня, 01:14
Коммунальная авария в Новосибирске: когда дадут тепло в жилые дома сообщило МЧС
Сегодня, 03:19
Как менялся четвертый мост в Новосибирске: 44 лучших фото строительства
Сегодня, 05:20
Удалить «вредоносное приложение» 2ГИС требуют от новосибирцев
Сегодня, 02:21
Риск Тимура Саттарова: что известно о застройщике площади Маркса в Новосибирске
Вчера, 01:36