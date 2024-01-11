Раскритиковавшему новосибирский аэропорт Толмачево дизайнеру обещали переломать ноги

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Как рассказал мужчина «АиФ-Новосибирск», злостная критика терминала с пожеланием «гореть в аду» была вызвана эмоциями после травмы ноги.
«Я сильно повредил ногу за три часа до вылета из Еревана. В полете она просто распухла и ходить было невозможно. Прилетев, я надеялся, что быстро сяду в такси. Но из-за выключенных эскалаторов пришлось идти час!», — возмутился Данил Снитко.
По его словам, траволаторы в новом терминале отсутствуют и ему пришлось идти пешком, опираясь на больную ногу и держа в руках двадцатикилограммовый чемодан. В такси алтаец сел «на грани боли», поэтому и написал столь эмоциональный пост.
После публикации дизайнеру пришлось закрыть страницу в социальных сетях из-за поступивших угроз.
«Грозили сломать вторую ногу, угрожали расправой. Не знаю, были ли это боты или сотрудники аэропорта», — заявил Данил Снитко.
При этом из всех поступивших комментариев только 20% были позитивными.