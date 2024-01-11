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Published Сегодня, 11:51

Modified Сегодня, 11:53

Updated Сегодня, 11:53

Дизайнер обвинил руководство аэропорта Толмачево в отсутствии доступной среды

Раскритиковавшему новосибирский аэропорт Толмачево дизайнеру обещали переломать ноги

11 января 2024, 11:51
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Дизайнер обвинил руководство аэропорта Толмачево в отсутствии доступной среды

Подвергший критике новосибирский аэропорт Толмачево дизайнер заявил об угрозах

Дизайнер из Алтайского края Данил Снитко сообщил о поступавших ему угрозах. Предпринимателю угрожали физической расправой после критики нового терминала в аэропорту Толмачево.

Как рассказал мужчина «АиФ-Новосибирск», злостная критика терминала с пожеланием «гореть в аду» была вызвана эмоциями после травмы ноги.

«Я сильно повредил ногу за три часа до вылета из Еревана. В полете она просто распухла и ходить было невозможно. Прилетев, я надеялся, что быстро сяду в такси. Но из-за выключенных эскалаторов пришлось идти час!», — возмутился Данил Снитко.
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По его словам, траволаторы в новом терминале отсутствуют и ему пришлось идти пешком, опираясь на больную ногу и держа в руках двадцатикилограммовый чемодан. В такси алтаец сел «на грани боли», поэтому и написал столь эмоциональный пост.

После публикации дизайнеру пришлось закрыть страницу в социальных сетях из-за поступивших угроз.

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«Грозили сломать вторую ногу, угрожали расправой. Не знаю, были ли это боты или сотрудники аэропорта», — заявил Данил Снитко.

При этом из всех поступивших комментариев только 20% были позитивными.

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