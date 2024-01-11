Раскритиковавшему новосибирский аэропорт Толмачево дизайнеру обещали переломать ноги

По его словам, траволаторы в новом терминале отсутствуют и ему пришлось идти пешком, опираясь на больную ногу и держа в руках двадцатикилограммовый чемодан. В такси алтаец сел «на грани боли», поэтому и написал столь эмоциональный пост.