Школьников отправили на дистант из-за отключения отопления в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
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В Ленинском районе 40 детских садов работают в обычном режиме. Что касается школ, то четыре из них проводят занятия дистанционно, а остальные функционируют в штатном режиме.
В Кировском районе 29 из 30 детских садов работают нормально, только один — № 505 — закрыт. Из семи школ в Кировском районе все работают без изменений, а девять школ проводят занятия дистанционно. В девяти других школах уроки были сокращены в первой смене.
В целях обеспечения безопасности и нормального функционирования образовательных учреждений, введено круглосуточное дежурство руководителей и аварийных бригад. Родители обучающихся были проинформированы о текущей ситуации.
Напомним, что отопление отключили ночью в двух районах. Под отключение попали 104 дома. Со временем СГК сократила контур отключения до 68. В домах пока сохраняется накопленное тепло. Теплоснабжение обещают подключить к 17 часам, а устранить полностью аварию к 20 часам.