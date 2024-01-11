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Posted Сегодня, 03:05

Published Сегодня, 03:05

Modified Сегодня, 03:08

Updated Сегодня, 03:08

Тепла в домах нет

Стали известны адреса отключенных от тепла домов в Новосибирске

11 января 2024, 03:05
Фото: atas.info
Тепла в домах нет
Жители двух районов остались без отопления в Новосибирске. Названы адреса отключений.

В ночь на 11 января в Новосибирске отключили отопление в более чем 100 домах. Проблемы с теплоснабжением возникли в двух районах.

Сейчас проводятся работы по устранению дефекта на магистральной теплосети, которая проходит по улице Пархоменко. Завершить исправление поломки планируется до 20:00 сегодня. В результате отключения отопления оказались затронутыми 104 жилых дома и 13 социальных учреждений.

В некоторые дома Кировского и Ленинского района тепло дадут примерно в 17:00. Адреса отключенных от тепла домов опубликованы на муниципальном портале.

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