Стали известны адреса отключенных от тепла домов в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:05
Published Сегодня, 03:05
Modified Сегодня, 03:08
Updated Сегодня, 03:08
В ночь на 11 января в Новосибирске отключили отопление в более чем 100 домах. Проблемы с теплоснабжением возникли в двух районах.
Сейчас проводятся работы по устранению дефекта на магистральной теплосети, которая проходит по улице Пархоменко. Завершить исправление поломки планируется до 20:00 сегодня. В результате отключения отопления оказались затронутыми 104 жилых дома и 13 социальных учреждений.
В некоторые дома Кировского и Ленинского района тепло дадут примерно в 17:00. Адреса отключенных от тепла домов опубликованы на муниципальном портале.