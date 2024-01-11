Стало известно, насколько похолодало в отключенных из-за аварии домах в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
В СГК, которая устраняет последствия ЧП, провели замеры температуры внутри помещений в контуре отключения теплоснабжения. Напомним, что отопления нет в 104 домах и 13 соцобъектов в Ленинском и Кировском районах.
Мониторинг провели в 17-ти домах и трех детских садах. По состоянию на 10:00 температура в домах составляет от 19 до 25 градусов. В детских садах: 20-21градусов. Остыть дома за несколько часов не успели, а холодать начнет именно днем.
Устранить последствия аварии планируется к 20 часам сегодняшнего дня. Вернуть тепло в некоторые дома готовы к 17 часам. Ранее мы собрали фото и видео затопленных водой улиц в мороз.