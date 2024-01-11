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Posted Сегодня, 04:19

Published Сегодня, 04:19

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Updated Сегодня, 04:21

В домах не так холодно

Стало известно, насколько похолодало в отключенных из-за аварии домах в Новосибирске

11 января 2024, 04:19
Фото: atas.info
В домах не так холодно
Ночью 11 января новосибирцы остались без отопления в домах. Произошла коммунальная авария. Насколько успели остыть дома за этот период?

В СГК, которая устраняет последствия ЧП, провели замеры температуры внутри помещений в контуре отключения теплоснабжения. Напомним, что отопления нет в 104 домах и 13 соцобъектов в Ленинском и Кировском районах.

Мониторинг провели в 17-ти домах и трех детских садах. По состоянию на 10:00 температура в домах составляет от 19 до 25 градусов. В детских садах: 20-21градусов. Остыть дома за несколько часов не успели, а холодать начнет именно днем.

Устранить последствия аварии планируется к 20 часам сегодняшнего дня. Вернуть тепло в некоторые дома готовы к 17 часам. Ранее мы собрали фото и видео затопленных водой улиц в мороз.

Что творится в Новосибирске на залитых водой после аварии улицах в мороз
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#Город#Происшествия#Новосибирск#Авария#Отопление#Эмилия Губарева#Авария в Новосибирске сегодня: 104 дома остались без отопления в мороз
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