Уголовное дело возбудили следователи из-за коммунальной аварии в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
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Updated Сегодня, 04:57
Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с оказанием услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Прокуратура признала законность начала уголовного дела и будет следить за ходом расследования.
Было установлено, что ночью 11 января 2024 года на территории Ленинского района Новосибирска произошла авария в системе теплоснабжения. В результате этого инцидента 104 жилых дома, 13 объектов социального значения лишились отопления, а также горячего и холодного водоснабжения.
Сейчас над устранением аварии работают. Ликвидировать последствия ЧП планируют к 20 часам, а дать отопления в некоторые дома к 17:00. Кроме того, СГК удалось сократить контур отключений до 68 домов.