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Аварию устраняют

Уголовное дело возбудили следователи из-за коммунальной аварии в Новосибирске

11 января 2024, 04:54
Фото: ГУ МЧС
Аварию устраняют
Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по факту незаконных работ и услуг, которые привели к аварии на теплосети и отсутствию теплоснабжения и водоснабжения во множестве жилых домах в Новосибирске.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с оказанием услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Прокуратура признала законность начала уголовного дела и будет следить за ходом расследования.

Было установлено, что ночью 11 января 2024 года на территории Ленинского района Новосибирска произошла авария в системе теплоснабжения. В результате этого инцидента 104 жилых дома, 13 объектов социального значения лишились отопления, а также горячего и холодного водоснабжения.

Сейчас над устранением аварии работают. Ликвидировать последствия ЧП планируют к 20 часам, а дать отопления в некоторые дома к 17:00. Кроме того, СГК удалось сократить контур отключений до 68 домов.

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#Новосибирск#Авария#Отопление#Отопительный сезон#Уголовное дело#Безопасность#Эмилия Губарева#Коммунальная авария#Теплоснабжение#Авария в Новосибирске сегодня: 104 дома остались без отопления в мороз
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