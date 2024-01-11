Уголовное дело возбудили следователи из-за коммунальной аварии в Новосибирске

Было установлено, что ночью 11 января 2024 года на территории Ленинского района Новосибирска произошла авария в системе теплоснабжения. В результате этого инцидента 104 жилых дома, 13 объектов социального значения лишились отопления, а также горячего и холодного водоснабжения.