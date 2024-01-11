В Новосибирске из-за аварии закрыли «Сан-Сити»

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
О закрытии «Сан-Сити» стало известно недавно.
«В связи с аварией на городских тепловых сетях в комплексе отсутствуют отопление и горячее водоснабжение, в связи с чем комплекс закрыт для посетителей до устранения аварии коммунальными службами. Об открытии комплекса будет сообщено дополнительно», — сообщает пресс-служба «Сан-Сити».
Авария на теплотрассе Троллейного жилмассива в районе улицы Пархоменко произошла в ночь на 11 января. Горячая вода залила проезжую часть и дворы расположенных рядом домов. В связи с ремонтными работами в домах Ленинского и Кировского районов отключено теплоснабжение. Завершить ремонт планируется к 20. 00 вечера.