В Новосибирске из-за аварии закрыли «Сан-Сити»

Авария на теплотрассе Троллейного жилмассива в районе улицы Пархоменко произошла в ночь на 11 января. Горячая вода залила проезжую часть и дворы расположенных рядом домов. В связи с ремонтными работами в домах Ленинского и Кировского районов отключено теплоснабжение. Завершить ремонт планируется к 20. 00 вечера.