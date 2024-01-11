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Дата тоткрытия пока не сообщается

В Новосибирске из-за аварии закрыли «Сан-Сити»

11 января 2024, 08:15
Фото: МФК «Сан-Сити»
Дата тоткрытия пока не сообщается

Коммунальная авария в Ленинском районеНовосибирска привела к закрытию «Сан-Сити»

Порыв теплотрассы в Ленинском районе Новосибирска 11 января оказал влияние на работу близлежащих организаций. Из-за аварии временно закрыли МФК «Сан-Сити».

О закрытии «Сан-Сити» стало известно недавно.

«В связи с аварией на городских тепловых сетях в комплексе отсутствуют отопление и горячее водоснабжение, в связи с чем комплекс закрыт для посетителей до устранения аварии коммунальными службами. Об открытии комплекса будет сообщено дополнительно», — сообщает пресс-служба «Сан-Сити».

Авария на теплотрассе Троллейного жилмассива в районе улицы Пархоменко произошла в ночь на 11 января. Горячая вода залила проезжую часть и дворы расположенных рядом домов. В связи с ремонтными работами в домах Ленинского и Кировского районов отключено теплоснабжение. Завершить ремонт планируется к 20. 00 вечера.

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