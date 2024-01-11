В Новосибирске не вернут знаменитые часы на дом-книжку на площади Калинина

Вместо старого электронного табло на фасаде «дома-книжки» может появиться жидкокристаллическая панель. Планируется, что на нем будут транслироваться данные о точном времени, температуре, давлении, влажности и скорости ветра. Стоимость установки может составить свыше 5 миллионов рублей, однако точная дата появления панели пока неизвестна.