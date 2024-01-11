В Новосибирске не вернут знаменитые часы на дом-книжку на площади Калинина

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
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Updated Сегодня, 07:44
Как сообщает VN. ru со ссылкой на администрацию города Новосибирска, паспорт объекта в рамках масштабной реконструкции НПЗ, до сих пор не согласован. При этом информационная конструкция формата «электронные часы» не предусмотрена правилами распространения наружной рекламы.
Вместо старого электронного табло на фасаде «дома-книжки» может появиться жидкокристаллическая панель. Планируется, что на нем будут транслироваться данные о точном времени, температуре, давлении, влажности и скорости ветра. Стоимость установки может составить свыше 5 миллионов рублей, однако точная дата появления панели пока неизвестна.
Напомним, что открытие станции метро «Спортивная» планируется в конце июня.