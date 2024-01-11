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Знаменитые часы не вернутся на фасад дома

В Новосибирске не вернут знаменитые часы на дом-книжку на площади Калинина

11 января 2024, 07:40
Фото: VN.ru
Знаменитые часы не вернутся на фасад дома

Мэрия Новосибирска не планирует возвращать часы на площадь Калинина

Электронное табло, исчезнувшее с фасада Новосибирского приборостроительного завода («дом-книжка») на площади Калинина в сентябре 2023 года, не вернется обратно. Знаменитые часы не вписываются в новый регламент размещения наружной рекламы.

Как сообщает VN. ru со ссылкой на администрацию города Новосибирска, паспорт объекта в рамках масштабной реконструкции НПЗ, до сих пор не согласован. При этом информационная конструкция формата «электронные часы» не предусмотрена правилами распространения наружной рекламы.

Вместо старого электронного табло на фасаде «дома-книжки» может появиться жидкокристаллическая панель. Планируется, что на нем будут транслироваться данные о точном времени, температуре, давлении, влажности и скорости ветра. Стоимость установки может составить свыше 5 миллионов рублей, однако точная дата появления панели пока неизвестна.

Напомним, что открытие станции метро «Спортивная» планируется в конце июня.

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#Общество#Новосибирск#Ремонт#Реконструкция#Мэрия Новосибирска#Александр Ляхов#Часы
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