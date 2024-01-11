В Новосибирске сорван контракт по капремонту детской киностудии «Поиск»

Детская киностудия «Поиск» была вынуждена выехать из ДК «Звезда» после передачи здания на баланс Министерства обороны в июне 2022 года. Позже было принято решение о передаче студии бывшего детсада на Детском проспекте, 17 и проведении в нем капитального ремонта. Завершение всех работ планируется в августе нынешнего года.