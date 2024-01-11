В Новосибирске сорван контракт по капремонту детской киностудии «Поиск»

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
Как сообщается на сайте Госзакупок, ремонтные работы не выполнены в полном объеме.
«Контракт заключен 05.12.2023 года. Соответственно дата завершения работ по контракту: 13.12.2023 года. Поэтапное выполнение работ контрактом не предусматривается. По состоянию на 14.12.2023 года работы в полном объеме не выполнены», — указано в решении.
При этом подрядчик выполнил часть работ на сумму в 195 тысяч рублей при изначальной стоимости контракта в 700 тысяч рублей. Все претензии, направленные в адрес ООО «Юг-МосСтрой» остались без ответа.
Как сообщил директор киностудии «Поиск» Евгений Селиванов, сейчас завершаются проектные работы по капитальному ремонту здания и производится переоценка объема работ на объекте.
«Решения два. Либо объявляем новый конкурс и вывозим мусор. Либо включаем оставшиеся работы в контракт», — рассказал Селиванов Infopro54.
Детская киностудия «Поиск» была вынуждена выехать из ДК «Звезда» после передачи здания на баланс Министерства обороны в июне 2022 года. Позже было принято решение о передаче студии бывшего детсада на Детском проспекте, 17 и проведении в нем капитального ремонта. Завершение всех работ планируется в августе нынешнего года.