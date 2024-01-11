В Новосибирской области второй год падает смертность — ЗАГС

Однако количество «печальной» статистики с каждым годом постепенно снижается. Так, в 2021 году умерло 47 200 жителей Новосибирской области (против 28 507 новорожденных), в 2022 году число летальных исходов резко сократилось и составило 38 389 человек (против 26 976 появившихся на свет маленьких новосибирцев).