В Новосибирской области второй год падает смертность — ЗАГС

Posted Сегодня, 02:30
Published Сегодня, 02:30
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Updated Сегодня, 02:30
Согласно статистическим данным, в течение 2023 года умер 35 591 новосибирец. На свет появилось 26 275 новорожденных. При этом смертность в некоторые месяцы значительно превышала рождаемость. В частности, в декабре родилось 2 044 ребенка, но скончались 3 274 новосибирца.
Однако количество «печальной» статистики с каждым годом постепенно снижается. Так, в 2021 году умерло 47 200 жителей Новосибирской области (против 28 507 новорожденных), в 2022 году число летальных исходов резко сократилось и составило 38 389 человек (против 26 976 появившихся на свет маленьких новосибирцев).
Напомним, что в ЗАГС назвали самые редкие и необычные имена для родившихся новосибирцев.