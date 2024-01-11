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Количество смертей в НСО постепенно снижается

В Новосибирской области второй год падает смертность — ЗАГС

11 января 2024, 02:30
Фото: 1MI
Количество смертей в НСО постепенно снижается

ЗАГС: в Новосибирской области каждый год сокращается смертность

Управление по делам ЗАГС Новосибирской области предоставило итоговую статистику рождаемости и смертности по итогам 2023 года. Количество смертей среди жителей региона сокращается с каждым годом.

Согласно статистическим данным, в течение 2023 года умер 35 591 новосибирец. На свет появилось 26 275 новорожденных. При этом смертность в некоторые месяцы значительно превышала рождаемость. В частности, в декабре родилось 2 044 ребенка, но скончались 3 274 новосибирца.

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Однако количество «печальной» статистики с каждым годом постепенно снижается. Так, в 2021 году умерло 47 200 жителей Новосибирской области (против 28 507 новорожденных), в 2022 году число летальных исходов резко сократилось и составило 38 389 человек (против 26 976 появившихся на свет маленьких новосибирцев).

Напомним, что в ЗАГС назвали самые редкие и необычные имена для родившихся новосибирцев.

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#Общество#Новосибирск#Статистика#Загс#Рождаемость#Смертность#Александр Ляхов
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