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Тепло вернут вечером

Врио мэра сообщил, когда ликвидируют аварию и подключат дома к теплу в Новосибирске

11 января 2024, 08:58
Фото: 1MI
Тепло вернут вечером
Ночью 11 января в Новосибирске на левом берегу отключили отопление в более чем 100 домах. И.о мэра Олег Клемешов рассказал, когда дадут тепло.

Олег Клемешов, временно исполняющий обязанности мэра Новосибирска, сообщил о действиях городских служб по устранению последствий аварии на левом берегу.

Из-за произошедшей аварии на всем левом берегу были снижены показатели теплоснабжения. В настоящее время ведется процесс восстановления этих параметров и перезапуска системы подачи тепла в жилые дома. Было уже перезапущено около 400 домов, работы продолжаются. Первоначально процесс восстановления начался с Западного жилмассива, затем был Юго-Западный, а потом Кировская районная котельная, которая обслуживает Затулинку и Северо-Чемской район.

Планируется, что все последствия аварии будут устранены к 21 часу сегодняшнего дня. Олег Клемешов также отметил, что главные врачи больниц и учреждений с круглосуточным пребыванием людей обращались к ним для получения средств обогрева. В настоящее время 11-я, 34-я и областная больницы получают тепло от централизованного теплоснабжения.

Мэрия назвала подробности отключения отопления на левом берегу Новосибирска
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