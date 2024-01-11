Врио мэра сообщил, когда ликвидируют аварию и подключат дома к теплу в Новосибирске

Из-за произошедшей аварии на всем левом берегу были снижены показатели теплоснабжения. В настоящее время ведется процесс восстановления этих параметров и перезапуска системы подачи тепла в жилые дома. Было уже перезапущено около 400 домов, работы продолжаются. Первоначально процесс восстановления начался с Западного жилмассива, затем был Юго-Западный, а потом Кировская районная котельная, которая обслуживает Затулинку и Северо-Чемской район.