Врио мэра сообщил, когда ликвидируют аварию и подключат дома к теплу в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
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Олег Клемешов, временно исполняющий обязанности мэра Новосибирска, сообщил о действиях городских служб по устранению последствий аварии на левом берегу.
Из-за произошедшей аварии на всем левом берегу были снижены показатели теплоснабжения. В настоящее время ведется процесс восстановления этих параметров и перезапуска системы подачи тепла в жилые дома. Было уже перезапущено около 400 домов, работы продолжаются. Первоначально процесс восстановления начался с Западного жилмассива, затем был Юго-Западный, а потом Кировская районная котельная, которая обслуживает Затулинку и Северо-Чемской район.
Планируется, что все последствия аварии будут устранены к 21 часу сегодняшнего дня. Олег Клемешов также отметил, что главные врачи больниц и учреждений с круглосуточным пребыванием людей обращались к ним для получения средств обогрева. В настоящее время 11-я, 34-я и областная больницы получают тепло от централизованного теплоснабжения.