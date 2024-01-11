Знаменательный день Новосибирска — 120 назад ему был присвоен статус города

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28 декабря 1903 года (10 января 1904 по новому стилю) царь Николай Второй ввел в поселке Ново-Николаевский общественное управление на основе Городового положения 1892 г. с присвоением ему статуса безуездного города. До сих пор некоторые ученые и краеведы спорят, стоит ли считать эту дату настоящим днем рождения города, или стоит следовать устоявшемуся и официально признанному мнению о том, что город образован в 1893 году.
С одной стороны, именно дата 10 января 1904 года закреплена в действующем Уставе Новосибирска. С другой, формальный отсчет истории города идет от весны 1893 года, когда на берег Оби у деревни Кривощеково высадился десант рабочих для возведения железнодорожного моста через реку. Некоторые и вовсе предлагают вести отсчет от момента основания Кривощеково, то есть, от 1697 года.
В свое время споры вокруг даты основания города достигли такой силы, что мэрия Новосибирска вынуждена была заказать экспертизу на кафедре отечественной истории Новосибирского государственного педагогического, университета. Вывод был следующим:
«Предпочтительной датировкой момента основания Новосибирска как поселения городского типа следует считать весну-лето 1893 г. — время появления на территории исторического ядра города двух рабочих поселков. Оправдана и более точная привязка даты основания города к 30 апреля (12 мая) 1893 г.»
Императорское же решение, по сути, формально закрепило фактическое положение дел. На тот момент население Ново-Николаевского достигло 24 тысячи человек, на его территории работали крупные мельницы, лесопильный завод, железнодорожное депо, активно шла торговля.
Однако, любопытно, что дата 30 апреля 1893 года встречается только в более поздних воспоминаниях Николая Павловича Литвинова, одного из первых поселенцев Ново-Николаевска.
«То, что именно в этот день (30 апреля) на берег поселения под названием Кривощековский выселок прибыли рабочие — строители железной дороги и моста через Обь, не зафиксировано ни одним документом. Во всяком случае, на сегодняшний день они не обнаружены. Эта дата упомянута лишь в рукописном очерке Литвинова, который сделал там несколько ошибок», — подчеркивает сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев.
По мнению краеведа, эта дата стала своеобразным символом общественного согласия вокруг даты образования города. Ответ же на то, как именно развивались события, возможно, кроется в центральных российских архивах и требует пристального изучения историков, считает Голодяев.