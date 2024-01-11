Знаменательный день Новосибирска — 120 назад ему был присвоен статус города

28 декабря 1903 года (10 января 1904 по новому стилю) царь Николай Второй ввел в поселке Ново-Николаевский общественное управление на основе Городового положения 1892 г. с присвоением ему статуса безуездного города. До сих пор некоторые ученые и краеведы спорят, стоит ли считать эту дату настоящим днем рождения города, или стоит следовать устоявшемуся и официально признанному мнению о том, что город образован в 1893 году.