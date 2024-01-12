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Posted Сегодня, 03:22

Published Сегодня, 03:22

Modified Сегодня, 03:25

Updated Сегодня, 03:25

Все улицы были затоплены

Авария в Новосибирске, день второй: что происходит 12 января 2024

12 января 2024, 03:22
Фото: Коалиция 2020 Новосибирск
Все улицы были затоплены

В Новосибирске сообщили, сколько школ и детсадов остаются без тепла после аварии

Большинство образовательных учреждений на левом берегу Новосибирска работают в штатном режиме, в Ленинском районе из 38 школ только 8 работают в дистанционном режиме, а в Кировском районе 11 школ работают штатно и 14 — дистанционно.

По последней информации от департамента образования Новосибирска, большинство школ и детских садов на левом берегу работает в обычном режиме, несмотря на коммунальную аварию, из-за которой десятки домов остались без отопления 11 января.

В Ленинском районе из 38 школ 30 работают в штатном режиме, а 8 перешли на дистанционное обучение. Что касается дошкольных учреждений, только один детский сад (№311) пока не может принимать детей из-за проблем с отоплением.

В Кировском районе 11 школ работают в обычном режиме, а 14 перешли на дистанционное обучение. Из 37 дошкольных учреждений района, только два пока не могут принимать детей — это отделение гимназии №7 и два корпуса из трех в детском садике №346.

Сейчас тепло не восстановили на следующих улицах: «На 7:00 проблемы с качеством теплоснабжения сохраняются в домах: — Ленинский район: ул. 9 Гвардейской Дивизии, ул. Связистов, микрорайон Горский, Космическая, ул. Ватутина, микрорайон Башня. — Кировский район: жилмассив Затулинский, ул. Паласса, ул. Бурденко, ул. Мира, ул. Комсомольская, ул. Саввы Кожевникова». Отопление включить намерены до 18 часов сегодняшнего дня.

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#Образование#Новосибирск#Школы#Детский сад#Эмилия Губарева#Кировский район#Ленинский район#Авария в Новосибирске сегодня: 104 дома остались без отопления в мороз
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