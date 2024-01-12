Авария в Новосибирске, день второй: что происходит 12 января 2024

Posted Сегодня, 03:22
Published Сегодня, 03:22
Modified Сегодня, 03:25
Updated Сегодня, 03:25
По последней информации от департамента образования Новосибирска, большинство школ и детских садов на левом берегу работает в обычном режиме, несмотря на коммунальную аварию, из-за которой десятки домов остались без отопления 11 января.
В Ленинском районе из 38 школ 30 работают в штатном режиме, а 8 перешли на дистанционное обучение. Что касается дошкольных учреждений, только один детский сад (№311) пока не может принимать детей из-за проблем с отоплением.
В Кировском районе 11 школ работают в обычном режиме, а 14 перешли на дистанционное обучение. Из 37 дошкольных учреждений района, только два пока не могут принимать детей — это отделение гимназии №7 и два корпуса из трех в детском садике №346.
Сейчас тепло не восстановили на следующих улицах: «На 7:00 проблемы с качеством теплоснабжения сохраняются в домах: — Ленинский район: ул. 9 Гвардейской Дивизии, ул. Связистов, микрорайон Горский, Космическая, ул. Ватутина, микрорайон Башня. — Кировский район: жилмассив Затулинский, ул. Паласса, ул. Бурденко, ул. Мира, ул. Комсомольская, ул. Саввы Кожевникова». Отопление включить намерены до 18 часов сегодняшнего дня.