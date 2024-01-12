Боец СВО неожиданно вернулся домой в Новосибирскую область на Рождество

Posted Сегодня, 01:35
Published Сегодня, 01:35
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Updated Сегодня, 01:37
Отпуск бойца совпал с православным праздником, и его приезд стал большим сюрпризом для родных. По информации «Вести Новосибирск», мужчина отправился в служебную командировку полтора года назад, но всегда поддерживал связь с родителями и младшей сестрой по телефону.
Он всегда говорил, что для него самое важное — это служить Родине. Семья участника спецоперации живет в сельской местности и занимается пчеловодством.
Молодой человек не предупредил своих родных о своем приезде, но пообещал передать им подарок через журналистов на Рождество. Когда сын сам вошел в дом, родители были очень счастливы. Он проведет две недели в отпуске, а потом снова уедет на передовую.